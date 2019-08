Fransk turist utsatt for grov vold i Stavanger

En fransk turist ble utsatt for grov vold ved Skagenkaien, like innenfor terrorgjerdene ved Tollboden i Stavanger sentrum. Overfallet fant sted klokken 02.00 natt til lørdag 24.august.

Mannen som ble utsatt for vold er fransk stasborger i 30 årene, advokat og bosatt i Paris. Fredag kveld hadde han vært ute å spist sammen med kjæresten sin. De to hadde planer om å besøke en rekke turistattraksjoner på vestlandet. Nå må de avbryte ferien. Mannen er skrevet ut fra Stavanger universitetssjukehus, men etter å ha blitt påført en rekke slag og spark, noe som har resultert i knusningsskader i ansiktet, reiser han tilbake til Frankrike for å bli operert.

Ifølge etterforskningsleder Eirik Håland ved Felles straffesaksinntak i Sør-Vest politidistrikt, er mannen preget av hendelsen, men oppe og går.

Etter det politiet erfarer var volden uprovosert. Det franske paret skal ha blitt oppsøkt av to unge menn og en kvinne like innenfor porten ved terrorgjerde på Skagenkaien, den delen som kalles Skansenkaien. De unge mennene skal ha vært rundt 1,80 høye. Det var den ene mannen som påførte den franske turisten volden.

Alle tre skal ha forlatt stedet sammen i en bil som stod parkert ved gamle Tollboden, som kun er få meter fra åstedet til voldshandlingene, sier Erik Håland.

– Per nå står vi på bar bakke, og håper at det kan være noen som har vært vitner til hendelsen, eller har opplysninger som kan hjelpe oss videre. Om noen av de involverte skulle ha samvittighetskvaler, og tenker at dette ikke var greit, så kan de komme til oss, sier Håland.

Politiet ber i en pressemelding om at vitner til voldshandlingene, eller personer som har opplysninger som kan bidra til å oppklare saken, tar kontakt med Sør-Vest politidistrikt på telefon 02800.

- Alle opplysninger om saken og om personene er av verdi, sier Håland.