Amerikansk gigant lokker med nytt bygg til Aker BP i Hinna Park

I desember i fjor punget selskapet H.I.G Capital ut 1,7 milliarder kroner for Aker-bygget i Hinna Park. Nå gjør de alt de kan for å beholde Aker som leietakere. Planen er å kjøpe nabotomten og bygge et nytt stort bygg.