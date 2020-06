Strømbrudd i Sandnes og i Sirdal

Strømmen har gått på Trones og Sandved i Sandnes.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Omlag 2800 strømkunder har vært berørt.

Klokken 22.13 opplyser Lyse Elnett at 954 kunder er uten strøm.

– Vi driver med feilsøking. Noen vil kunne få strømmen tilbake i perioder, så kan de miste den igjen. Vi vet ikke hva som er årsaken til strømstansen per nå, opplyser kommunikasjonssjef i Lyse Elnett Ingvild Ween.

Strømmen gikk klokken 21.32.

Kartet viser hvor strømbruddet er akkurat nå:

Har funnet feilen i Sirdal

Også i Sirdal er 300 kunder berørt av strømstans. Det skal være husstander blant annet på Kvæven og på Fidjeland.

Agder Energi har følgende melding: «Det har oppstått en feil i strømnettet som har medført at strømmen er blitt borte i deres område, vi arbeider med å finne ut av hvor feilen har oppstått. Dette kan medføre at strømmen vil komme tilbake for så å falle ut igjen, dette kan skje opptil flere ganger. Inntil vi har lokalisert feilsted og årsak til til hendelsen er det vanskelig å si når strømmen vil være permanent tilbake igjen.»

Aftenbladet var i kontakt med strømleverandøren like før klokka 22.00, da hadde de funnet årsaken til strømbruddet.