Mímir Kristjánsson med i realityserie på TV2

Sesongen spilles inn på Gjedtjernet gård i Grue kommune, melder TV2. Innspilling av den fjerde sesongen av Farmen Kjendis har akkurat startet, og deltagerne har vært på gården i litt over ett døgn.

Også Gunilla Persson (60), kjent for sin rolle i TV 3-serien Svenske Hollywoodfruer er med i den kommende sesongen. Det samme er tidligere fiskeriminister Per Sandberg (Frp).

Øvrige deltagere er blant annet Paradise Hotel-programleder Triana Iglesias (37) og Tommy Sharif (43), som ble kjent som hele Norges dekkonge.

Mimir: - Ganske fint

Om Mímir Kristjánsson skriver TV2 at han både er journalist og forfatter, og har vært på TV-skjermen flere ganger, blant annet i Nytt på Nytt. Slik kommenterer han selv deltagelsen:

– Jeg takket ja til dette først og fremst fordi det er gøy. Det å drive en gård som man gjorde for 100 år siden er ganske fint, for vi har lett for å glemme hvor kort tid det er siden vi var et ganske fattig land, sier Kristjánsson til TV2.

TV-kanalen har imidlertid ikke gjort et nummer av at Kristjánsson er ordførerkandidat for partiet Rødt i Stavanger til høstens kommunevalg.

Kristjánsson har nylig sluttet som nyhetssjef i avisa Klassekampen. Han har tidligere uttalt at planen er å flytte hjem til Stavanger i løpet av sommeren.

Til Dagbladet forteller Kristjánsson at han er glad i oppmerksomhet, men avslører at han også har to helt andre mål under deltakelsen. På spørsmål om hvordan det går med to politikere på gården, svarer han:

– Foreløpig har det gått bra. Per og jeg deler seng. Jeg har to mål: Vinne og overbevise Per Sandberg om å stemme Rødt.

Mímir Kristjánsson, som var leder i Rød Ungdom fra 2006 til 2008, mener Rødt har gode muligheter til å sikre seg langt flere stemmer i Stavanger enn de knapt 800 som stemte på partiet ved forrige kommunevalg, i 2015.

