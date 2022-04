Innfører frivillig parkeringsavgift på Dale

– Kan nok komme som en overraskelse, og kanskje også virke provoserende, sier Ole Tom Guse, som er daglig leder i Dale Utvikling AS.

Daglig leder Ole Tom Guse i Dale Utvikling AS.

«Dale Utvikling er et privat selskap uten andre inntekter enn utleie av hus og eiendom på Dale. Vi tror at brukerne av Dale eiendommen setter stor pris på at vi fortsatt holder muligheter for parkering åpen og at vi gjør tiltak som gjør det enda mer attraktivt.»

Det skriver Dale Utvikling AS i en pressemelding fredag ettermiddag.

Her opplyser selskapet at de nå innfører frivillig parkeringsavgift på 50 kroner for dem som bruker parkeringsplasser på deres grunn. Avgiften kan betales ved bruk av Vipps.

– Vi opplever at en stor del av de besøkende tror at området er eid av det offentlige og har derfor forståelse for at en slik parkeringsavgift kan komme som en overraskelse og kanskje kan virke provoserende, sier Guse.

Utvider

Videre i pressemeldingen står det at det i dag ikke finnes offentlige parkeringsplasser i området. All parkering og tilrettelegging skjer på privat grunn.

– For at det fortsatt skal være tilstrekkelig parkering har vi utvidet med 40-50 parkeringsplasser og kommer til å ha Daleverter som kan hjelpe på dager med ekstra stor trafikk, sier daglig leder.

– I dag opplever vi dessverre enkelte dager parkering på plener eller i beboeres hager eller parkeringsplasser, fortsetter Guse.

Han ber om forståelse for at et privat selskap må sikre inntekter til driften. Samtidig tror han at når folk innser eierforholdet så ønsker de å bidra med en frivillig avgift.

– Tilgangen til Herlige Dale er alltid åpen, uansett om en betaler eller ikke, sier Guse.

Glad for besøket

Dale Utvikling AS har startet reguleringsplanprosess for å kunne utvikle nytt boligområde med 150 boliger samt transformere en del av den gamle bygningsmassen til kontor, bolig og kultur.

Intensjonen, står det i pressemeldingen, er at dette skal bygge opp i stedet for å ødelegge for offentlighetens bruk av området.

– Vi har stor tro på at dette planarbeidet skal føre frem til utbyggingsstart om noen år, sier Guse.

– Vi som grunneier setter stor pris på at så mange ønsker å benytte vårt område, og vi gjør vårt ytterste for at alle skal få en god opplevelse. Vi har i dag to personer på fulltid, som i tillegg til å ivareta vår bygningsmasse, sørger for at det er parkeringsplasser, fjerner søppel, klipper plener og frukthage med mer, legger han til.

Attraktivt område

Dale Utvikling AS samarbeider med Ryfylke friluftsråd, Stavanger Turistforening, Dales venner og Sandnes kommune.

«Eiendommen har to badestrender som Holmavika og Dalsvågen, et flott ferskvann som Dalevatn og nydelig utsikt over Nord-Jæren fra Dalsnuten.»

– I desember åpnet Søsterhytta og i løpet av de tre første månedene har over 10.000 tatt den korte, men fine turen dit, sier Guse.