Skolestart: – I dag begynner dere helt på skikkelig

Det er godt å ha ei hånd å holde i når du er 6 år og begynner i en klasse med nesten bare ukjente. På Sandved skole er 110 spente førsteklassinger i gang.

Høytidelig skolestart på Sandved skole. Rektor Siri Selvikvåg Wernø håndhilser på alle de 110 førsteklassingene. Her er Jakob Ungar Larsen (6) på vei for å møte sin klasse og lærer.

– I dag begynner dere helt på skikkelig! Dere er veldig velkomne. Vi har gledet oss, sa rektor Siri Selvikvåg Wernø, før hun håndhilste på alle de 110 elevene som hadde sin første skoledag ved Sandved skole i Sandnes onsdag.

Mange var på skolebesøk i juni, og de fleste er allerede godt i gang på SFO.

Men det er noe ekstra med første skoledag. Det er høytidelig. Og litt skummelt.

Det er som om alvoret siger inn. Som om sekken er litt ekstra tung på smale skuldre. Som om hånda til mor eller far er vanskelig å slippe.

Noen har sovet litt dårlig, andre sovnet litt seint. Et par gutter kikker beskjedent i bakken, to-tre jenter kan knapt stå stille. De sitrer av spenning.

Når hånda til far må slippes og rektor vil hilse på, er det ikke fritt for at det kommer en tåre hist og her. Men det er jo helt ok.

Annike Kinn syns det er vanskelig å stå stille. Kanskje flyr det noen sommerfugler rundt i magen? Faren heter Andreas Kinn. – Jeg gleder meg til fri fra SFO i dag, sier Annike.

Overgang

– Jeg er også spent. Det er en stor overgang for oss, dette. Hjemme har Jakob fått seg skrivepult, sier Erling Larsen, som følger sønnen Jakob Ungar Larsen (6) til første skoledag.

Jakob Ungar Larsen (6) kjenner ei av jentene i klasse 1A. De andre kan han ikke navnet på. Han er litt spent på alt det nye.

Jakob har ny sekk og god matpakke med brødskive, yoghurt og druer med seg.

– Yoghurten skal jeg spise på SFO, sier han, som ikke kjenner så mange i klasse 1A, men også søskenbarna Hennie og Rakel Hansen Wik Ungar begynner i første klasse på Sandved skole. Det er trygt og godt, selv om de ikke skal i samme klasse som ham.

– Jeg gleder meg mest til SFO, sier Rakel.

– De er spente og sovnet litt seint i går, sier mor Pernille Hansen Wik.

Nå skolesekk med dinosaur. En god matpakke med brødskive, druer og yoghurt ligger oppi.

Hennie og Rakel Hansen Wik Ungar holder mor Pernille Hansen Wik i hånda. Før 6-åringene ropes opp, synger elevene i 5. trinn skolesangene. 5.-klassingene skal være faddere for førsteklassingene.

Sandnes’ største skole måtte arrangerer to puljer med førsteklassinger onsdag. 110 elever hadde sin aller første skoledag.

Vennskapsuker

Rektor Siri Selvikvåg Wernø forteller at årets kull med førsteklassinger er et av de største kullene de har hatt på Sandved skole.

– Det blir fire store klasser på første trinn og to pedagoger i hver klasse, sier Wernø.

Rektor forteller at de første ukene vil handle mye om å knytte vennskap, faktisk har de kalt dem vennskapsuker.

– Vi bruker mye tid på å bygge gode lag og gode klassemiljø. De første dagene på skolen er så viktige, derfor skal det vrimle av voksne i gule vester i skolegården nå. Det skal kjennes trygt å gå på skolen, sier rektor.

Stor skole skal bli enda større

Mens hun tok imot 6-åringene onsdag morgen, kjørte anleggsmaskiner fram og tilbake bare noen få meter unna. Sandved skole er for tiden en byggeplass.

Sandnes’ største barneskole har nemlig blitt for liten – det er ikke plass til alle elevene. Siden 2019 har 7. trinn hatt klasserom ved Skeiane ungdomsskole. I byggeperioden har også 6. og deler av 5. trinn måttet flytte på seg.

6. trinn busses hver dag til Iglemyr skole på Austrått. Halve 5. trinn har undervisning i Sandneshallen, som ligger like ved.

– Litt av et lappeteppe?

– Ja, men alt handler om god planlegging og informasjon. Jeg opplever stor forståelse fra foreldre. Her er jo et stort ønske om å få gjort noe med den gamle skolen, sier Wernø.

Før foreldrene blir sendt hjem, er det tid for fotografering. Luna Skår har funnet plassen og navneskiltet sitt.

Erling Larsen sørger for å forevige første skoledag for Jakob Ungar Larsen (6).

River og bygger nytt

Ombyggingen på Sandved innebærer at det eksisterende administrasjons- og undervisningsbygget er revet. Dette blir erstattet med en ny bygning på tre etasjer. Skolen utvides til å bli en B28 skole – med plass til fire klasser på hvert trinn, eller om lag 700 elever.

Skolegården blir også utvidet – på bekostning av dagens parkeringsplass. Byggekostnadene er beregnet til 218 millioner kroner.

Få meter unna spente 6-åringer bygges det ny skole. Nybygget skal stå klart neste høst.

Når nybygget står klart neste høst, har skolen fått en etterlengtet aula der 400 elever kan samles samtidig. Det blir også en rekke nye klasserom og spesialrom til fag som mat og helse, kunst og håndverk og musikk.

– Det gleder vi oss enormt til. Aulaen vil gi oss mange muligheter, i dag har vi kun en liten gymsal til større samlinger, sier rektor.