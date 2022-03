Hjelmeland: Rådmannen ber politikerne snu i huskonflikten

Ekteparet Heidi Ersland Pedersen og Odd Egil Byrkjedal fra Stavanger fikk godkjent byggesøknaden i 2009, og to år senere sto fritidshuset ferdig. I fjor høst vedtok politikerne i Hjelmeland at øverste del måtte rives.

Rådmannen i Hjelmeland kommune mener det er et faktum at huset er for høyt, men ber likevel politikerne skrote eget vedtak om riving.

