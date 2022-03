300 nye sykehjemsplasser under planlegging, mange flere trengs

Slik skal Ramsvigtunet etter planen se ferdig ut etter utvidelsen. Her kommer 78 nye heldøgnsplasser.

Hvis like mange som politikerne ønsker skal få plass på sykehjem i Stavanger de neste årene, mener kommunedirektøren at det må bygges to helt nye sykehjem i tillegg til de som allerede er under planlegging.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden