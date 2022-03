Sandnes: Bråtebrenning ute av kontroll: – Uvettig bruk av ild

Det brenner i et stort område rundt Seldal.

Fire timer etter at det begynte å brenne i Seldalsheiene melder brannvesenet at de har kontroll på brannen, men at etterslukkingen fortsetter.

Publisert: Publisert: I dag 12:52