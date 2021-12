Mona Anita: – Like vanskelig å nå fram i dag

Mona Anita Espedal fikk 2 millioner kroner i erstatning for tapt barndom, etter lang tids kamp. Hun mener det fortsatt er altfor vanskelig å nå fram med krav om erstatning.

Økonomi og dårlig psyke sørger for at svært få når fram med sine krav om erstatning for tapt barndom, mener Mona Anita Espedal.

Publisert: Publisert: Nå nettopp