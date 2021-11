31-åring terroriserte ukjent familie: Meldingene hans vekslet mellom kjærlighet og hat

4. juli rømte den nå tiltalte mannen fra en sikkerhetspost ved Stavanger universitetssjukehus. Han sa han skulle drepe en navngitt mann. Med seg hadde han en brødkniv.

«I know your secret», skrev den tiltalte mannen til en kvinne som han ikke hadde noen form for kjennskap til. Likevel forfulgte han henne og hennes familie i flere måneder.

