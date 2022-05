Solrik og tørr april

Været: Slutten av april var knusktørr – og ganske solrik.

– Første del av april var uvanlig kald, deretter avløst av nærmeste sommerlige temperaturer i dagene 20–22. april, for så å bli avsluttet kaldt igjen. Dermed endte middeltemperaturen for april på 6,7 grader, som er temmelig nær normalen, melder StormGeos meteorolog Roar Inge Hansen.

Fjorårets april var kaldere med en middeltemperatur på 5,5 grader på Sola. Med stort sett nordlige vinder, var måneden betydelig tørrere enn normalt, og i Stavanger falt det kun 45 mm nedbør i løpet av 11 nedbørdøgn. De to siste ukene av april var knusktørre med ingen nedbør.

– Vi vil også huske april som svært solrik, og Sola fikk hele ti «penværsdager», sier Hansen.

Iskald start

De første ukene av april ble preget av et kaldt lavtrykksområde over Skandinavia. Dermed ble det uvanlig kaldt, med til dels sludd- og snøbyger. I Stavangerområdet falt nedbøren som sludd- og snø i dagene 4–7. april, slik at bakken i perioder ble dekket av et svært tynt snølag.

Natt til 4. april passerte et lavtrykk fra Island-området over Rogaland med sterk vind og mye nedbør. På Liarvatn ved Jørpeland falt det 54 mm nedbør, og både på Eigerøya og på Obrestad fyr var vinden oppe i liten til full storm fra nordvest.

Så snudde det noe.

Stor skogbrannfare

– Et høytrykk bygde seg opp over Skandinavia fra skjærtorsdag den 14. april. Dermed fikk vi i perioder en værmessig strålende fin påskehøytid, melder meteorologen.

– Med fremdeles kjølig luft og nattefrost mange steder, smeltet ikke snøen bort i fjellet. På Sinnes i Sirdalen var snødybden fremdeles nær 50 cm, til glede for alle som benyttet høytiden til å gå på ski. Høytrykket over Skandinavia beveget seg etter hvert ut i Norskehavet og sørget for nærmest sol fra skyfri himmel og nesten sommerlige temperaturer.

Åtte av de ti penværsdagene i april inntraff i perioden 18–27. april, og den 22. april ble det målt hele 20,2 grader på Sola. Tørt vær med kjøligere nordlige vinder de siste dagene av april forsterket den allerede store lyng- og skogbrannfaren. I løpet av månedene mars og april har Stavanger kun fått 79 mm nedbør. Dette er halvparten av normalen og det tørreste som er registrert i disse to månedene siden 1996, sier StormGeos Roar Inge Hansen.