Bestiller ny rapport om Pedersgata

Politikerne vil ha en tenkepause om utviklingen i Pedersgata og bestiller en statusrapport om utviklingen etter at sentrumsplanen ble vedtatt for tre år siden.

Et stort flertall i utvalg for by- og samfunnsutvikling (Ubs) ber om en statusrapport om de siste års omforming av Pedersgata.

