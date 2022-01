Direkte: SUS vil ikke etterkomme ønske fra ordførerne

SUS-sjef Helle Schøyen opplyser at sykehuset ikke vil etterkomme ønsket fra ordførerne på Nord-Jæren om å opplyse vaksinestatus til de innlagte på SUS.

– Vi får stadig spørsmål om de som er innlagt, er vaksinert eller ikke. I romjulen fikk vi også en henvendelse fra ordføreren i Sola om dette. FHI publiserer hver uke en oversikt over vaksinasjonsstatus på innlagte med covid-19. Disse tallene viser både fordeling av totalt innlagte på sykehus og på intensiv. Vi ser samme mønsteret på SUS som det en ser på nasjonalt nivå, sier administrerende direktør Helle Schøyen ved SUS.

– For øvrig er det sånn at vaksinestatus for våre pasienter er å betrakte som helseopplysninger som er underlagt taushetsplikt. Systematisk innsamling av denne typen opplysninger krever også formelle godkjenninger. Med vårt pasientgrunnlag kan vi ikke se at vi kan lage lokale oversikter som gir mer opplysninger enn de rapportene som blir gitt inn til FHI, sier Schøyen.

– Sette behandlinger på vent

– Totalbelastningen av innlagte og sykefraværet blant de ansatte er det som er med på å true sykehusdriften, sier administrerende direktør Helle Schøyen ved SUS.

– Vi må sette på vent behandlinger som ikke har alvorlige konsekvender for liv og helse, og gjennom det frigjøre medarbeidere til å bidra i andre deler av driftemn på grunn av covid, sier Schøyen.

– Omikron dominerer nå i vårt område. Det knytter seg en betydelig spenning til utviklingen i omikron framover, særlig graden av sykelighet og heovet for innleggelse, sier Schøyen.

– Vi håper å vite mer om omikron i løpet av denne eller neste uke, fordi dette har mye å si for planleggingen av videre drift av sykehuset, sier Schøyen.

– Varigheten av pandemien gir grunn til bekymring. Det er all grunn til å anerkjenne den belastningen våre medarbeidere står i, og som vi vet krever mye av mange, sier Schøyen.

Vi sender pressekonferansen direkte i samarbeid med NRK Rogaland.

Disse vil være til stede:

Administrerende direktør Helle Schøyen

Wendy Tønnessen, avdelingssjef intensivavdelingen

Smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe

Klinikksjef for Mottaksklinikken, Erna Harboe, vil også være tilgjengelig for intervju.

Administrerende direktør Helle Schøyen vil gi informasjon om siste nytt.