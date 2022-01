Mener SUS misforstår taushetsplikten når de ikke opplyser om uvaksinerte

Administrerende direktør Helle Schøyen ved SUS vil ikke at SUS skal gi ut informasjon om vaksinestatus til innlagte med covid-19.

Stavanger universitetssjukehus har bestemt seg for ikke å gi ordførerne på Nord-Jæren informasjon om vaksinestatus på intensivpasienter. - Nok et eksempel på at taushetsplikten misforstås, sier generalsekretær i Norsk Redaktørforening.

Publisert: Publisert: I dag 09:27