En stemningsfull julekveld i Varmestuen

Varmestuen i Stavanger har sin egen, vakre og stemningsfulle juletradisjon: sang og drøs med Espen Hana, juleevangeliet lest av biskop Anne Lise Ådnøy og allsang av «Deilig er jorden». Ute i minusgradene.

At biskop Anne Lise Ådnøy kommer til Varmestuen for å lese juleevangeliet og minnes dem av brukerne som har gått bort siste året, er også blitt en juletradisjon. Her synger alle «Deilig er jorden» til Espens Hanas pianoakkompagnement.

Også på utsiden er Varmestuen pyntet til jul.

Fra den romslige terrassen hos Varmestuens venner i Paradisbakken, ser vi rett ned på Lagård gravlund. I 16-tiden på julaften har solen allerede gått ned på denne iskalde dagen. Fra gravlunden blinker det i lyktene som er satt på gravene. Trafikken i området er hektisk akkurat nå. Mange flere skal innom og tenne lys for sine kjære, før julemiddag, gaver og tilbehør.

På Varmestuen-terrassen er det også liv. I to bålpanner brenner veden både varmende og stemningsfullt.

Den tradisjonsrike julefeiringen for rusmisbrukerne Varmestuen er til for, med middag og gaver, er en time unna. Men julekvelden begynner på terrassen. Uansett minusgrader. Alle er velkomne. Hvis bare hurtigtesten viser at du ikke er koronasmittet.

40 gjester med negativ test

Innendørs er småbord og langbord til 40 gjester dekket. Juletreet glitrer, og posene med julegaver står klare i den julepyntede storstuen. Fra storkjøkkenet, som sto ferdig til jul i fjor, er frivillige i gang med julemiddagen. Styreleder Rolf Pettersen og Geir Høiland ønsker varmt og stolt velkommen, Høiland er festkledd med juleblinkende seler og tversoversløyfe.

En liten hund med rød julesløyfe hilser på, og flere gjester har allerede rigget seg til i salongen.

Julemiddagen er servert i storstuen.

Pinnekjøtt sto på julemenyen.

– Alle må ta en hurtigtest før de får være med på julemiddagen eller utearrangementet, forklarer Pettersen. Det ene toalettet er omgjort til teststasjon.

40 gjester er påmeldt til årets julemiddag, fordelt på to stuer. Det maksimalt tillatte antallet, når en tar avstand til avstand og koronaregler.

– I et vanlig år kunne vi vært 100. I tillegg kjører vi ut gaver og middag til 20 brukere som ikke har anledning til å komme uansett.

May Årnes, til venstre og Maria (bare Maria) koste seg med pledd like ved bålpannen. May har feiret jul på Varmestuen før, mens Maria var her for første gang.

Et lite dryss med snø på terrassen, Espen Hanas selvskrevne sang om Varmestuen, varm kaffe i kruset og godt selskap. Det er jul!

Ute har flere av middagsgjestene allerede ankommet. Ved varmen fra bålpannen treffer vi May Årnes og Maria, som ikke vil si etternavnet sitt. De prater og koser seg, med pledd i fanget og stjerner i øynene.

– Jeg har vært her flere ganger før. Han er sannelig flink, han Espen Hana, sier May.

Maria feirer jul på Varmestuen for første gang. Begge to er påmeldt til middagen også.

Espen Hana og Varmestuen-sangen

At Espen Hana kommer for å synge og drøse før festen trekker innendørs, er også blitt en tradisjon. Teltet, som ble satt opp på terrassen da Varmestuen i lange perioder har vært koronastengt slik at brukerne likevel skulle ha et varmt sted å spise og oppholde seg, er nå Hanas scene, med elektrisk piano og mikrofon.

Han introduserer julestemningen med «Christmas song», for deretter å ta oss gjennom både selvskreven julevise om studenten som kommer hjem til grytene te na mor, via en egen sang viet Varmestuen og folkene der. Til en gjendiktning av Maria Menas «Home for Christmas», om han som hadde strandet i København, men som i år ville hjem til jul. Humørsprederen Hana spilte piano til fingrene stivnet i kulden.

Espen Hana sang og spilte piano til fingrene ble røde og nesten blå i kuldegradene på terrassen.

Blant frivillige og brukere av Varmestuen, treffer i også Arvid Pedersen. Han bor i nabolaget, og var tilfeldigvis innom på uteområdet i fjor jul.

– Det var så stemningsfullt at jeg ville komme tilbake i år også, sier han.

Biskop Anne Lise Ådnøy fikk med seg slutten av Hanas konsert, før hun selv overtok scenen. Først leste hun juleevangeliet, deretter holdt hun minneord over brukere av Varmestuen som hadde gått bort siste året. Fire navn ble lest opp i år.

Og når biskopen har vært forsanger til Espen Hanas pianospill av «Deilig er jorden», har julefreden senket seg.

Det er på tide å trekke inn i varmen.