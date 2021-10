Legger ned etter 37 år: – Nå er teppene blitt for tunge for oss å løfte

De har arbeidet seint og tidlig. Vært over hele fylket med persiske tepper. Mange av kundene er blitt deres venner. Men det er en tid for alt. Nå er det tid for at Zahra Droudian (67) og David Vosoughi (70) skal slippe reparasjon, rensing og tunge løft. Men det er ikke uten vemod.

Du vet hva de sier, at det nesten kjennes som om tiden har stått stille et sted? At tastafonen synes å være fra 1984. At kassaapparatet kanskje ikke er heldigitalt og at alle avtalene noteres i en sånn papirkalender der du vipper sidene over etter hvert som dagene går. Hver gang en kunde kommer inn varsles det med en dobbel ding-dong. At det er en ange av uforanderlighet i lokalet?

– Vi liker gamle ting, sier David bare.