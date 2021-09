Dette huset får 100.000 kroner til nytt tak

I dag brukes huset fra 1850-tallet som sommerhus, nå vil Kulturminnefondet bidra til å få huset renovert.

Huset i Omdalsveien i Lund skal få nytt tak.

Tonje Thorstad Kildal Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Det er Stig Ueland Johansen og Margunn Bø som vil renovere huset sitt på Ualand i Lund kommune. På sikt ønsker de også å flytte dit fast.

– Vi ønsker å tilbakeføre huset tilnærmet likt slik det var før, og for å oppnå et mer originalt historisk uttrykk på huset har vinduene allerede blitt byttet ut med en mer tidsriktig sort, forteller de to i en pressemelding fra Kulturminnefondet, som nylig bevilget 100.000 kroner til å sette i stand taket.

I dag er taket tekket med eternittplater fra 60-tallet, men disse er i dårlig forfatning og er derfor klar for utskiftning. For å gjøre det får de god økonomisk støtte fra Kulturminnefondet.

Flere får midler

– Dette er et spennende prosjekt når gården skal bli bolig. Boliger behandles bedre når de bebos, enn om de ikke benyttes. Denne form for tilbakeføring og vern er svært positivt for lokalmiljøet, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet.

Det har vært en økt interesse for å bevare kulturminner, og Kulturminnefondet har gitt flere tilsagn så langt i 2021 enn de gjorde i hele fjor.

– Når flere søker, får vi stadig bedre oversikt over kulturminnene som er gjemt rundt om. Kulturminner som har vært viktige i lokalmiljøene; om de er eneboliger, ferjer, biler eller gårdstun som nå skal være med på å skape ny drift eller huse nye innbyggere i kommunen, sier han.

Huset og gården ligger i Lund kommune.

Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning for private eiere og frivillige organisasjoner, direkte underlagt Klima- og miljødepartementet. Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud til eiere som vil sette sine kulturmiljøer i stand