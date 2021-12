53,2 millioner kroner til elektrifisering av hurtigbåtene i Ryfylke

Rogaland fylkeskommune får nå dekket merkostnader til elektrifisering av hurtigbåter i Ryfylke, og har også søkt støtte til ladeinfrastruktur.

MS «Fjordlys» og andre hurtigbåter i Ryfylke-sambandet skal elektrifiseres.

Elisabeth Bie Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Ryfylke er godt egnet for stor grad av elektrifisering fordi det er korte ruter på sjøen med relativt lav hastighet. Dette er et viktig steg for å vise at hurtigbåter kan drives uten utslipp. Miljødirektoratet håper å se ambisiøse tilbud fra operatørene., skriver Miljødirektoratet i en pressemelding.

I 2019 tok Norled i bruk MS «Fjordled», verdens første hybride hurtigbåt, etter støtte fra Miljødirektoratet til å elektrifisere Røværruta fra Haugesund.

Mange vil kutte utslipp

De 53,2 millionene fra Miljødirektoratet skal gå til å dekke deler av merkostnadene ved å elektrifisere hurtigbåtene i Ryfylke. I tillegg har Rogaland fylkeskommune også søkt Enova om støtte til ladeinfrastruktur.

I tillegg til pengene til Rogaland fylkeskommune, har Viken fylkeskommune fått 26,7 millioner kroner til dekning av merkostnadene ved utslippsfrie hurtigbåter i Oslofjorden.

Ifølge Miljødirektoratet var det høyt engasjement for å kutte utslipp fra hurtigbåter, og det ble i alt søkt om rundt 132 millioner kroner i denne runden.

Mindre utslipp, mer arbeid

– Utslippene fra innenriks sjøfart og fiske skal reduseres med minst 50 prosent innen 2030. Både her i Norge og ute i verden står vi på trappene av en betydelig omlegging av maritim transport, der teknologien for overgang til lav- og nullutslippsløsninger er stadig mer moden. En slik omstilling vil bidra både til å kutte utslipp og til å skape nye vekstmuligheter for norske verft og øvrig maritim næring, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Hurtigbåtprogrammet er en egen tilskuddsordning for hurtigbåter under Klimasats-ordningen. Den gir viktig drahjelp i arbeidet med å redusere utslipp fra hurtigbåter.