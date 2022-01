Erling Braut Haaland for snart to år siden, da han som 19 åring scoret to mål i hjemmedebuten for Dortmund. Han kom inn som innbytter 65 minutter ut i kampen. Nå kan han få sin egen vegg på dette tidligere meieriet i Jernbanegata, som et blikkfang mot tog- og busstasjonen, langs veien mange bruker til Bryne stadion.