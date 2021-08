22 nye smittetilfeller på Nord-Jæren - utbrudd på sykehjem i Stavanger

210 personer har fått påvist smitte på Nord-Jæren den siste uken.

Kommunene på Nord-Jæren melder om 22 nye smittetilfeller det siste døgnet. To ansatte og to beboere på et sykehjem i Stavanger har testet positivt, nå skal alle testes.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden