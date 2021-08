Skolestart: Slik vil politibetjentene få bilistene til å følge trafikkreglene

Den syngende politimannen Aleksander Naley minner om at loven er streng, og du risikerer bot og prikker med seg hjem, om du ikke følger trafikkreglene. Hør politibetjentens ferske låt til skolestarten.

Det nærmer seg skolestart og tusenvis av skolebarn blir om få dager å se langs veiene rundt omkring i distriktet. Det betyr at bilførere bør være ekstra årvåkne og påpasselige.

– I forbindelse med skolestart er vi alltid ekstra til stede med kontroller langs skoleveiene, sier Aleksander Naley, politibetjent ved trafikkseksjonen ved Stavanger politistasjon.

Sammen med gjengen i Trafikksentralen har han laget en ny musikkvideo i anledning skolestarten. Det er Naley selv som har skrevet skolestartsangen.

– Den er laget med et forebyggende perspektiv, i tillegg til at den skal vise at politiet er folkelig og være underholdende. Målet er at den skal bidra til å forebygge ulykker der små barn blir involvert, sier Naley.

Fart og mobilbruk

I musikkvideoen stanser Naley og hans makker, Tommy Stoltenberg en bilist som både bryter fartsgrensen og skriver meldinger på mobiltelefonen mens han kjører.

I forbindelse med skolestart er det spesielt fart, uoppmerksomhet og bruk av håndholdte mobiltelefoner politiet kontrollerer. I tillegg kontrollerer de dem som kommer til skolen med bil – at barna i bilen er sikret. Når vi er ute på skolekontroller er vi gjerne ekstra strenge: Da nytter det ikke med bortforklaringer, det kjøper vi ikke, sier Naley.

Han understreker samtidig at han ikke har som mål å skrive ut flest mulig forenklede forelegg.

– Selv om enkelte tror jeg elsker å skrive bøter, så er jeg ikke tjent med å skrive ut mange bøter. Det er ingen mål for meg. Hvis vi har en kontroll der vi ikke skriver ut et eneste forenklede forelegg, er det tipp, topp, sier Naley.

Gå til skolen

Han har også en oppfordring til foreldre som står mellom å kjøre barna til skolen eller å gå med dem.

– Hvis det egentlig ikke er nødvendig å kjøre: Gå til skolen. Desto flere biler det er rundt skolene, desto mer øker risikoen for ulykker, sier Naley som også kommer med en påminnelse til bilister:

– Som jeg sier til ungdommer i videregående skole: Det er bedre med en anmerkning fra læreren enn bot fra meg. Det er bedre å komme fem minutter for sent enn å ende opp med en fartsbot eller ulykke.

– Ikke musikalsk briljering

Naley jobber til daglig i politiet, men er også en ivrig låtskriver. Han har også tidligere skrevet sanger om trafikkregler, samt to Viking-sanger. Noen artistkarriere satser han likevel ikke på.

– Jeg vet med meg selv at jeg ikke er en proff sanger. Men jeg bruker det jeg har. Det som er viktig for meg er å få frem budskapet, ikke å briljere musikalsk, sier Naley.

