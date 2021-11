Valgkomiteen foreslår Bollestad som KrF-leder

Valgkomiteen i KrF innstiller Olaug Vervik Bollestad som ny leder i KrF. Dag-Inge Ulstein foreslås som første nestleder.

Olaug Bollestad (KrF) foreslås av valgkomiteen som ny leder i KrF.

NTB

Valgkomiteen i KrF foreslår tidligere utviklingsminister Dag-Inge Ulstein som første nestleder. Valget skjer på et ekstraordinært landsmøte 13. november.

Det kommer fram i en pressemelding mandag.

Bollestad har fungert som partileder etter at Kjell Ingolf Ropstad gikk av i september.

– Olaug Bollestad er en veldig dyktig og erfaren politiker med et stort engasjement for KrF. Hun er faglig sterk, folkelig og god på å bygge laget. Jeg tror Bollestad vil være en samlende og god leder for KrF i den viktige tiden fremover, sier Helga Marie Bjerke, som leder valgkomiteen.

Valgkomiteen foreslår tidligere utviklingsminister Dag-Inge Ulstein til den ledige posten som første nestleder, som Bollestad har hatt. Ingelin Noresjø fortsetter som andre nestleder.

Innstillingen fra valgkomiteen er enstemmig. Valget skal skje på et ekstraordinært landsmøte 13. november.

– Jeg vil takke for tilliten fra valgkomiteen. Hvis landsmøtet viser meg den samme tilliten, skal jeg gjøre mitt beste for å bygge KrF sammen med resten av ledelsen og KrF-laget nasjonalt, regionalt og lokalt. Norge trenger et sterkt sentrumsparti og et sterkt KrF, sier Bollestad.

KrF ble kastet ut i en lederkrise etter at Aftenposten avslørte at Kjell Ingolf Ropstad i årevis har hatt gratis pendlerbolig fra Stortinget, uten å betale skatt av fordelen.

Ulstein seilte opp som en favoritt til ledervervet, etter at flere fylkeslag ga sin støtte til ham. Men senere ga han selv beskjed om at han ikke ønsket posten.