Bank, bank.

– Kom inn.

Det er mange spente ansikter i 7. klasse på Dirdal skole. De har akkurat fått beskjed om at en av dem har vunnet Aftenbladets juletegnekonkurranse, og et gavekort på 2500 kroner.

– Vinneren er: Alida Tarangen Gilje!

Hele klassen applauderer, og en av elevene setter i et stort smil, og rekker beskjedent opp hånden.

– Dette hadde jeg aldri forventet, sier Alida.

– Det hadde vi, roper klassekameratene i kor.

Julestemning

Hennes selvportrett med temaet «Julenatt» gikk helt til topps blant mer enn 12.000 innsendte bidrag til årets juletegnekonkurranse. Det er ikke tilfeldig. Alida bruker nemlig veldig mye tid på tegning.

– Jeg hadde lenge tenkt på at jeg hadde lyst til å sende inn et bidrag til juletegnekonkurransen, og jeg tenkte at de som hadde vunnet før hadde tegnet seg selv og hva de hadde ønsket seg. I tillegg hadde jeg lyst på vanlig julestemning, så da tegnet jeg meg selv i julestemning, forklarer Alida.

– Er det stuen hjemme vi ser?

– Nei, jeg tok inn masse som jeg forbant med jul, og samlet det inn på en tegning. Lysestaken er for eksempel mye større enn det andre, noe som betyr at det er tanken som teller, smiler Alida.

Tegner vennene

Alida går på kulturskolen i Gjesdal, og det siste året har hun tegnet og malt hver eneste dag. Bidraget til juletegnekonkurransen brukte hun 5–6 dager på, men portretter hun lager kan ta ukes- og månedsvis å ferdigstille.

– Jeg tegner som regel portretter av vennene mine. Jeg får ofte bestillinger av klassekameratene mine, men det tar lang tid og når jeg er ferdig har de glemt det, flirer hun.

Jon Ingemundsen

Kunstnerisk familie

Alida inviterer oss med hjem til Gilja for å vise oss arbeidsrommet sitt. Det bærer tydelig preg av tegne- og kunstinteressen. På arbeidsplassen ligger et påbegynt arbeid, og hun drar frem flere tegninger fra hyllen. Alida stråler. Det er ingen tvil om at dette betyr mye for 12-åringen fra Dirdal.

– Jeg pleier å gjemme det litt, for jeg vil ikke at folk skal se kunsten med en gang, sier hun.

Hun kommer fra en kunstnerisk familie. Far både tegner og spiller flere musikkinstrumenter. Mor strikker og syr, og de to yngre brødrene har fått fars interesse for musikk.

– Det blir ganske mye maling og tegning. Minstebror min klager på at jeg tegner hele veien når han skal spille, flirer hun.

Gavekortet skal hun bruke på tegne- og malesaker, for den store drømmen er å bli kunstner.

– Da trenger jeg ikke å gå på jobb hver morgen. Jeg liker nemlig både å sove lenge og være oppe hele natta, sier hun.

Jon Ingemundsen

12.000 bidrag

– Nivået var meget bra i år, sier juryen etter å ha jobbet seg gjennom mer enn 12.000 innsendte bidrag til årets konkurranse med tema Julenatt.

– Vi har hatt flere deltakere tidligere, men nivået i år var veldig bra, er juryen enige om. Flere skoler har tydeligvis jobbet godt, men det var langt mellom barnehagene som deltok i år. Derfor oppfordres barnehagene spesielt til å bli med neste år.

Årets jury besto av bildekunstnerne Anita Tjemsland og Ingrid Haukelidsæter, illustratørene Hege Vatnaland og Bjørn Mike Boge, og formingslærerne Ellen Andersen og Unni Haaland Aano. De valgte å premiere følgende:

Hovedvinner: Alida Tarangen Gilje, 7. klasse, Dirdal skole

Gruppe 1: Til og med 2. klasse

Gruppe 2: 3.-5. klasse

Gruppe 3: 6.-10. klasse

Gruppe 4: Gruppearbeid