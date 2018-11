Elevane ved Nylund får politikarane si støtte i kampen om gulfargen

Liv Tjelta Thorshaug (11), Mille Eia Richter (10) og Helene Gabrielle Van Blaricum (11) synest det er trist at Nylund skole mister gulfargen sin.

I løpet av 2019 skal det lysegule bygget vere heilt grått, og kommunen har allereie malt den første veggen. Sjetteklasse-jentene har starta underskriftskampanje for å stoppe dette, og har i løpet av første veka fått inn rundt hundre underskrifter.

Vil lytte til elevane

Administrasjonen i Stavanger kommune fremjar ei sak om prosjektet på møtet i kommunalstyret for miljø og utbygging (KMU) 20. november. Då skal politikarane behandle andre byggefase i restaureringa av skulen, med oppstilling av kostnader etter anbodsrunda.

– Det er eit flott initiativ og klar melding frå elevane. Elevane sitt krav verkar gjennomtenkt, seier Per A. Thorbjørnsen (Venstre), leiar i KMU.

Jon Ingemundsen

– Dette ønsker eg skal løysast administrativt og så raskt som mogleg. Når elevar har sterke meiningar om fargebruk skal vi lytte til det. Det er elevane som går der kvar dag og må forhalde seg til det, ikkje byråkratane, seier han.

Kommunen var nøydd å gjere noko med det gamle bygget. Hadde dei ikkje pussa vekk den gamle malinga og malt på ny, var risikoen stor for at det utvikla seg fuktproblem, ifølgje prosjektleiar i Stavanger Eiendom, Britta Goldberg.

Dermed blei val av farge eit tema. Både gult og grått blei vurdert, men byantikvar Hanne Windsholt uttalte fredag at det historiske aspektet var ein viktig del av vurderinga. Aftenbladet sitt arkiv viser at Nylund skole i alle fall var grå til 1988.

– Storhaug treng farge

Per A. Thorbjønsen meiner gult er ein betre farge for skulebygget.

– Storhaug treng farge. Eg ser ikkje heilt for meg at vi skal stemme over grått eller gult i kommunalstyret, så her håper eg rådmannen tar signala. Det å bli verkeleg lytta til er dessutan ei god demokratioppleving for elevane, seier han.

– Vi vil helst ikkje endre planen, men eg vil heller ikkje avfeie at det kan vere mogleg, sa Britta Goldberg, prosjektleiar i Stavanger Eiendom, til Aftenbladet fredag.

Søndag seier ho at dei vil diskutere dette med byantikvar Hanne Windsholt, og at dei tar elevane sitt initiativ til etterretning. Ho bekrefter at dette er eit spørsmål som blir løyst av administrasjonen, men ettersom Nylund skole er eit verna bygg må også byantikvaren vere med i vurderinga.

Fleire politikarar har i sosiale medium og i saka sitt kommentarfelt uttrykt støtte til elevane. Blant anna har Ingebjørg Folgerø (Høgre) varsla at ho vil sørge for at dette blir tema i neste KMU-møte. Også Rune Askeland (MDG) samt dei to Ap-politikarane Øyvind Jacobsen og Dag Mossige, som alle sit i kommunalstyret for oppvekst, skriv at skulen bør forbli gul.