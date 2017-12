Aftenbladet treffer fornærmede i lokalene til Advokatfirmaet Bull Årstad over veien for Stavanger tinghus i Bergelandsgata. Hun sitter i en sofa i advokat Helene Hauglands kontor. Haugland er bistandsadvokat for begge de fornærmede kvinnene.

På bordet står en eske med tørkepapir.

- Jeg bodde på Storhaug, men ble aldri ordentlig kjent med gatene. Jeg avtalte derfor å ringe venninnen min så snart jeg nærmet meg hennes adresse slik at hun kunne forklare veien, sier 23-åringen.

Før hun kom så langt var det noe som fanget hennes oppmerksomhet. I sidesynet så hun en mann som slo på en bil. 23-åringen valgte å ta bilde med mobilen for å dokumentere den absurde situasjonen. Mer skulle ikke til.

En fryktelig følelse

- Han kom bort til meg og spurte hva jeg drev med. Jeg sa "du ødelegger jo bilen", sier 23-åringen.

Det var da han slo.

Jevne, taktfaste slag med metallstangen. Alle rettet mot 23-åringens hode. Hun tok opp armene for å beskytte seg, men slagene bare fortsatte. På et tidspunkt da slagene ikke lenger var så taktfaste, våget fornærmede å åpne øynene. Kort tid etter følte hun på ny hodet hennes bli delt.

- Jeg trodde jeg skulle dø. «Nå dør jeg», tenkte jeg. Det er umulig å beskrive følelsen. Grusomt, sier kvinnene, som er takknemlig for alle som kom til og fikk stanset mannen med metallstangen.

- Uten deres innsats hadde jeg ikke sittet her nå, sier hun stille.

Frykten

23-åringen studerer for å bli sykepleier. At hun til tross for den omfattende volden er i ferd med å gjennomføre studiet som planlagt, sier mye om fornærmede og hvor sterk hun er. Mens to store sår i hodet hennes ble sydd, ba hun en sykepleier om å holde mobilen hennes slik at hun kunne taste en tekstmelding med den minst skadde hånden og sende den til broren.

- I starten trengte jeg hjelp til alt. Jeg klarte verken å ta av klær eller å ta dem på. Jeg måtte få hjelp til å ordne med mat. Jeg klarte ikke en gang å åpne dører på veldig lang tid, så ille var det, sier sykepleierstudenten.

De psykiske plagene etter overfallet er det verste.

- Tiden har vært helt grusom. Fysiske har det vært et smertehelvete, men det verste er at jeg ikke kan føle meg trygg. Jeg er ikke trygg. Jeg er redd for alt. Lyder. Brå bevegelser. Folk. Jeg er redd folk skal se skadene mine, sier 23-åringen.

For alltid

Da hun fredag 12. mai – tre dager etter overfallet – ble skrevet ut fra sykehuset, var det ikke aktuelt å flytte inn igjen i bokollektivet hvor hun bodde sammen med tre medstudenter. Volden skjedde bare 30-40 meter borti gata.

Fornærmede tok mot til seg for å hente klær. Deretter var hun ferdig med nabolaget på Storhaug for alltid.

- Jeg bodde en stund sammen med min bror før jeg fant mitt eget å leie i en annen bydel. Det er plass til en til i leiligheten min, men jeg foretrekker å bo alene. Jeg må ha fred og ro. Jeg har behov for å være alene, og jeg har behov for å vite at dører til enhver tid er låste, sier 23-åringen.

Hun gleder seg til rettssaken er ferdig.

- Jeg ser frem til å få den unnagjort, men hendelsen kommer jeg aldri til å bli ferdig med. Når jeg ser mennesker på fortauet, er det tusen tanker som løper gjennom hodet mitt. «Hva gjør jeg om han plutselig begynner å slå meg»? «Hva gjør jeg om han har en kniv»? Mannen som slo ranet meg for min trygghet, sier hun.

Pris på livet

Begge hendene hennes ble skadet som følge av slagene. Venstre hånd ble knust. Smertene var uutholdelige. Heldigvis var det ikke brudd på kraniet. Statsadvokat Arvid Malde, som er aktor i saken mot 35-åringen, mener at tiltalte ville drept 23-åringen om ingen hadde stanset ham.

- Han forsøkte å drepe meg. Det er det ingen tvil om, sier fornærmede.

Hun er ikke så opptatt av størrelsen på en oppreisningserstatning.

- Ingen sum vil være stor nok. Penger betyr ikke mye for meg, men det føles veldig rart. Det blir som å sette en pris på et liv. Samtidig mener jeg at ingen straff er streng nok for mannen som slo. Han har ødelagt mye. Jeg kommer aldri til å bli ferdig med dette, sier hun.

Gir ikke opp

23-åringen har fremdeles fysiske mén etter volden. Den venstre hånden fungerer ikke optimalt. Likevel både tror og håper hun at skadene ikke skal hindre henne i å gjøre en god jobb som sykepleier – en jobb som blant annet innebærer en del tunge løft.

- Jeg kommer fra en positiv og flink familie. Min mor ser alltid løsninger. Nå ble det ikke tiden i Stavanger slik jeg så for meg, men det skal gå likevel. Det er lov å ha det vondt og å være lei seg, men det er også lov til å prøve å gå videre. Lett er det ikke, men om jeg har startet et studie skal jeg også fullføre det, sier 23-åringen, som ikke legger skjul på at hun er bitter.

- Jeg har fått høre at angriperen hadde oppført seg rart og gjort veldig merkelige ting med bilen også dagen i forveien, og at det var hans egen bil. Dette er vondt for meg. Hvor alvorlig må en situasjon være før politiet griper inn? Hva om gjerningspersonen hadde blitt tatt hånd om allerede dagen før han overfalt meg, spør 23-åringen.

- Ville ikke å drepe

To dager er satt av til straffesaken mot 35-åringen. Han erkjenner at det var han som slo de to kvinnene på Storhaug 9. mai, men han nekter for at han forsøkte å drepe.

- På den tiden var jeg veldig sterk og om jeg hadde slått kvinnene gjentatte ganger i hodet med en metallstang, hadde de ikke sittet her i dag, sier 35-åringen.

Rettsoppnevnte psykiatere konkluderer i sin rapport med at tiltalte var psykotisk i gjerningsøyeblikket og dermed ikke straffrettslig tilregnelig.

- Jeg var ikke psykotisk. Jeg var bare veldig stresset og irritert, sier tiltalte.

Stygge tanker

Fra vitneboksen forklarte 35-åringen at han sent i 2016 mistet jobben og at det var stress som hadde bygget seg opp inni ham da han 9. mai fikk stygge tanker i hodet. Ifølge tiltalte tenkte han at han skulle kjøre bilen sin inn i folk.

- Derfor måtte jeg ødelegge bilen. Jeg ville ikke skade noen. Jeg er en snill person, sier tiltalte.

Det var mens han slo på bilen sin at den yngste av de to fornærmede kvinnene tok bilde av ham.

- Jeg gikk bort til henne og spurte hvorfor hun tok bilde. Mobilen holdt hun fremdeles oppe og jeg fryktet at hun filmet eller tok flere bilder av meg. Derfor slo jeg. Jeg var irritert og jeg ville at hun skulle slutte med filmingen. Jeg slo mot mobilen, men traff henne også på hendene. Da hun ramlet i bakken, fortsatte jeg å slå fordi jeg trodd hun holdt på mobilen, sier 35-åringen.

Angrer

Tiltaltes forklaring samsvarer ikke med det de to fornærmede kvinnene sa da rettssaken startet. Begge forklarte at tiltalte utelukkende slo mot 23-åringens hode. Begge ble påført skader som måtte sys.

Da begge kvinnene hadde forlatt rettssalen sa tiltalte at han angrer på voldsbruken.

- Det jeg gjorde var en stor feil. Jeg vil beklage tusen ganger. Jeg var stresset, men nå er jeg rolig og jeg skal aldri skade folk igjen, sier han.

Under sitt innledningsforedrag varslet statsadvokat Arvid Malde at påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern vil bli lagt ned. Bistandsadvokat Helene Haugland varslet påstand om oppreisningserstatning til begge sine klienter og at denne bør ligge på 200.000 kroner for kvinnen som ble hardest rammet, og 100.000 kroner for den andre.

- Jeg kan betale erstatning for legeutgifter de to har hatt, men jeg synes oppreisningserstatningen er altfor høy, sier 35-åringen.

- Ikke psykotisk

Blant dem som følger rettssaken er de to rettsoppnevnte psykiaterne som har skrevet sakkyndigrapporten hvor det konkluderes med at tiltalte var psykotisk i gjerningsøyeblikket. Før saken tas opp til doms tirsdag ettermiddag, vil de uttale seg.

Fra vitneboksen var det viktig for tiltalte å understreke at han verken var eller er psykotisk. Han mener at rapporter som er skrevet om hans helsetilstand inneholder mange feil.

Han erkjente like fullt at han opplevde det som godt å få medisiner som gjorde ham rolig.

- Om jeg blir løslatt vil jeg ta kontakt med lege med en gang om jeg merker at jeg blir stresset igjen, sier 35-åringen.