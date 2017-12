Skattedirektoratet foreslo i desember 2016 at regelverket av naturalytelser skulle endres. I statsbudsjettet for 2018 står det at det arbeides videre med dette.

– Formålet med forslagene om å endre beskatningsreglene for naturalytelser er å gi økt rettsikkerhet gjennom mer forutsigbarhet, forenklet etterlevelse og mer lik rettferdig beskatning, skriver seksjonssjef Ole Vincent Jebsen i Skatteetaten i en e-post.

Foreslåtte endringer

Avis

Helt eller delvis fri avis er i dag skattepliktig inntekt. Også for avisansatte som får avisen brakt hjem.

Det foreslås at ansatte som har behov for abonnement på en eller flere aviser på grunn av sitt arbeide, skal kunne få dem dekket skattefritt av arbeidsgiver.

Overtidsmat

Arbeidstaker kan i dag få inntil 92 kroner per dag når man har vært borte fra hjemmet i 12 timer eller mer.

Nå foreslås det at arbeidsgiver skal kunne dekke et måltid skattefritt for arbeidstakeren som i løpet av 24 timer har arbeidet sammenhengende i 10 timer eller mer.

Verdien av måltidet skal ikke overstige 200 kroner. Det vil gjelde både når måltidet ytes som naturalytelse og når arbeidsgiver refunderer arbeidstakers utgift mot kvittering. Det settes en begrensning på 50 dager i året.

Matkuponger

I dag kan bedrifter uten kantine gi skattefritt tilskudd til matkuponger. Kupongens verdi kan ikke overstige 50 kroner per arbeidsdag og arbeidsgivers tilskudd kan maksimalt være på 50 prosent av verdien (25 kroner per dag).

Det foreslås at skattefritaket oppheves

Personalrabatter

Er skattepliktig når de overstiger et rimelig nivå, men hva som er et rimelig nivå er ikke spesifisert.

Det foreslås en øvre beløpsgrense for verdien av rabatten som kan mottas skattefritt og at rabattens størrelse skal fastsettes med utgangspunkt i alminnelig omsetningsverdi i sluttbrukermarkedet.

Varer og tjenester som ikke omsettes i arbeidsgivers virksomhet er skattepliktig. Arbeidsgiver må holde løpende oversikt over verdien av rabatter den enkelte ansatt mottar gjennom inntektsåret.

Uenig i forslaget

Skattebetalerforeningen er prinsipielt enig i at naturalytelser bør være skattepliktige og at verdsettelsen bør skje med utgangspunkt i omsettelsesverdien.

– Men vi har likevel ikke sans for den foreslåtte omleggingen av skattefritak for personalrabatter. I dag er rabatter som er rimelige og vanlige skattefrie, men det foreslås å gå over til en mer rigid modell, med faste beløpsgrenser osv. Etter vårt syn får modellen urimelige utslag, sier fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen.

– Ofte er det for eksempel i arbeidsgivers interesse at den ansatte benytter arbeidsgivers produkter. I slike tilfeller vil det kunne være rimelig med en høyere skattefri rabatt. Slike vurderinger åpner modellen ikke for. Det kan for eksempel hevdes at det er mer rimelig at en ansatt i en klesbutikk, som er pålagt å bruke butikkens klær på jobb, får en rabatt på f.eks 20.000 kroner, enn at en ansatt i en matbutikk får den samme rabatten på mat.

Ifølge Lothe gjør modellen det mer arbeidskrevende for arbeidsgiver, fordi han må holde oversikt over alle rabatter om er gitt, og eventuelt innberette den skattepliktige delen. Lothe forteller at Skattemyndighetene er bekymret for at mange får store personalrabatter og at det er skjult lønn.

– Vi tror ikke dette er et stort problem, sier han. Det er vår erfaring at dagens system fungerer tilfredsstillende. Og det er uansett en illusjon at en kan klare å fange opp alle tilfeller med et regelverk med en fornuftig maskevidde.

Han forteller at det er mange gråsoner i regelverket i dag.

– Hvis du får et gode fordi du er ansatt et sted skal det i utgangspunktet skattes for selv om godet ikke kommer fra arbeidsgiveren. Men hvis arbeidsgiveren ikke har hatt noe med fordelen å gjøre kan den være fritatt for skatt, sier han.

Fakta: Velferdstiltak Ifølge skatteloven er det ytelser som henvender seg til personer som er knyttet til bedriften og har til hensikt å øke trivselen og samhørigheten på arbeidsplassen, oftest i form av fellesarrangement. Skattefritak er betinget av at velferdstiltaket er rimelig og at tiltaket er for alle eller en betydelig gruppe ansatte. Kilde: Skatteetaten.

Viktig for bedrifter

Flere bedrifter inkludert Statoil, Stavanger Universitetssjukehus og Stavanger kommune synes det er viktig å kunne tilby sine ansatte goder utenom vanlig lønn.

Statoil tilbyr blant annet gratis trening i arbeidstiden, rimelig billån, aksjesparing og utleie av hytter. Fordelen med rimelig billån og aksjesparing skatter de ansatte for.

– Det er mye konkurranse i oljebransjen og for oss er det derfor viktig å kunne tilby konkurransedyktige goder til de ansatte, sier Erik Haaland, pressetalsmann Statoil.

De vurderer kontinuerlig hvilke goder som er populære og hvilke som kan være til nytte for de ansatte.

Sykehuset

Noen av godene til Stavanger Universitetssjukehus er turgruppe, fiskegruppe og årlige konserter. Ansatte betaler ikke skatt for disse godene.

– Medarbeiderne er vår viktigste ressurs som vi som arbeidsgiver skal ta godt vare på og legge til rette for. Gode velferdsordninger er viktig for å styrke samholdet mellom ansatte og fremme aktiviteter som alle medarbeidere i foretaket har mulighet for å delta i, og for å fremme rekreasjon, aktivitet og folkehelse, sier Maiken H. Jonassen, personal-og organisasjonsdirektør i Helse Stavanger HF.

Stavanger kommune

Stavanger kommune går ikke aktivt ut for å skaffe avtaler. Det er bedrifter selv som tar kontakt med dem om tilbud hvor kommuneansatte får rabatterte priser. Det forteller personalsjef Tom Fossmark i Stavanger kommune.

– Vi vurderer om det er noe våre ansatte kan ha nytte av eller ikke. Vi prøver å følge trendene ellers i markedet, sier han.

Akkurat nå har de avtale med ulike treningssentre sportsbutikker og Rogaland Teater. Hvor mange som har benyttet seg av disse godene er Fossmark usikker på, da ingen av godene blir rapportert inn til skattemyndighetene.

– Det er bare i HjemJobbHjem-avtalen vi registrerer antall brukere.

Fossmark forteller at de ønsker at ansatte skal føle at arbeidsplassen er villig til å strekke seg langt for at de skal ha det bra som ansatt.

– Det gir også et positivt omdømme til oss.

Spesialisthelsetjenesten

Det regionale helseforetaket Helse Vest tilbyr sine ansatte fruktkasse en gang i uken, treningsfasiliteter og har tilrettelagt arbeidsplassen med garderobe og sykkelgarasje, slik at ansatte kan sykle til og fra jobb.

– Vi tilbyr ordninger for å skape trivsel på jobb, legge til rette for god balanse mellom jobb og privatliv og for å kunne være konkurransedyktige i arbeidsmarkedet, sier Bente Aae kommunikasjonsdirektør i Helse Vest RHF

Ingen problem

Ingen av bedriftene Aftenbladet har vært i kontakt med har noe imot å rapportere godene inn til skattemyndighetene.

– Det er selvsagt greit å berette inn det som skal til skattemyndighetene, sier Aae.

Jonassen er enig.

– Vi forholder oss til enhver tid til gjeldene lover og forskrifter.

Fakta: Statoil Ansatte kan leie hytter på fjellet eller ved sjøen til en lav dagspris. For eksempel i Sirdal kan de leie en hytte med 6–8 sengeplasser til 450 kroner døgnet i sesong. (Ordinærpris for hytte i området med samme antall senger koster fra 1 714 kroner i døgnet til 3 571 kroner.) Tilbyr treningsfasiliteter på arbeidsstedet. Ansatte kan trene gratis i arbeidstiden og noen steder har de organiserte timer med instruktør. (Ordinærpris for treningssenter er 299 kroner/måneden hos 24/7 treningssenter og 249 kroner/måneden hos Fresh Fitness.) Ansatte kan låne inntil 350 000 kroner over åtte år til en gunstig rente for kjøp av bil. I januar og februar 2018 vil renten ligge på 2,6 prosent. (Ordinærpris hos for eksempel DNB ligger renten på 4,4 prosent og Danske Bank fra 4,35 prosent). Ansatte kan spare inntil fem prosent av månedslønnen i aksje. De må sitte på aksjene i to år og det tredje året står de fritt til å selge aksjene.

Fakta: Stavanger Universitetssjukehus Tilbyr to årlige kulturelle arrangementer. I år hadde de konsert på sykehusets uteområde med artistene Hilde Selvikvåg og DeLillos. Budsjettet var på ca. 500 000 kroner. Ansatte kunne ta med familiemedlemmer og betalte inngangsbillett, 100 kroner per person. Årlig gratis julekonsert i St. Petri kirke. Årets artister er Heine Totland og Gisle Styve. (Ordinærpris for liknende konsert i Stavanger Forum er 430 kroner per person.)

Fakta: Stavanger kommune Har avtale med ni ulike treningssenter der ansatte kan få rabatt på medlemskap. For eksempel medlemskap hos SATS Elixia til 492 kroner (ordinærpris 579 kroner) og Aktiv Treningssenter til 461 kroner (ordinærpris 584 kroner). For 350 kroner kan ansatte få 60 minutt med aromaterapi i arbeidstiden. (Ordinærpris hos Madla Velvære er 950 kroner) For 520 kroner kan ansatte kjøpe stavangerkortet som gir de ubegrenset adgang til alle svømmehaller i kommunen. (Ordinærpris for halvårskort er 1 470 kroner) Har avtale med forskjellige sportsbutikker om at ansatte kan få mellom 10 til 15 prosent rabatt på sykkelutstyr. Hos for eksempel Bike Brothers Madla kan de kjøpe en Kalkhoff El-sykkel til 25 000 kroner eller en hybdridsykkel til 7 000 kroner. (Ordinærpris for el-sykkelen er 34 000 kroner og 9 000 kroner for hybridsykkelen.) Får 10 prosent rabatt på teaterstykker på Rogaland Teater. For eksempel billetter til stykket A Christmas for Carol koster 330 kroner midt i salen. (Ordinærpris 370 kroner.) HjemJobbHjem-avtalen gir ansatte en månedsbillett for buss og tog i Rogaland for 500 kroner. (Ordinærpris for hele Rogaland er 1 500 kroner)

Har jevnlige kontroller

Skatteetaten synes det er uproblematisk at ansatte får frynsegoder så lenge både arbeidsgiver og arbeidstaker følger regelverket.

Jebsen skriver i en e-post at goder som oftest innrapporteres til skattemyndighetene er blant annet fri bil, fri telefon og data, og rimelige lån. Disse skattelegges etter egne sjablonger.

– Enhver ytelse av økonomisk verdi som har den nødvendige tilknytningen til arbeid, virksomhet eller kapital, er skattepliktig inntekt, skriver han.

Skatteplikten gjelder også naturalytelser.

Skattemyndighetene har jevnlig kontroller av arbeidsgivers rapportering av lønn til ansatte.

– Vi har avdekket mange saker der fri bil for den ansatte ikke er rapportert til oss.

Følger skatteloven

Det er skatteloven som avgjør om en gode er skattepliktig eller ikke. Hovedregelen er at alt er skattepliktig, men det finnes unntak.

– Noen ytelser er imidlertid gjort skattefrie. Eksempler på dette er gaver fra arbeidsgiver i forbindelse med jubileer eller etter lengre tjenestetid innenfor visse rammer, skriver Jebsen.

Andre oppmerksomhetsgaver som blomster, konfekt eller andre gaver kan også gis skattefritt hvis beløpsgrensen ikke overstiger 1 000 kroner i løpet av inntektsåret.

Men får en ansatt godtgjørelse for bruk av egen bil i jobb og det dekker rent private kostnader for personen, vil dette være skattepliktig.

Må følge med selv

Det er arbeidsgiveren som skal rapportere til skattemyndighetene om hvilke skatte- og trekkpliktige ytelser den enkelte ansatte får. Hvis ikke dette blir gjort, må arbeidstakeren selv føre opp verdien i skattemeldingen.

– Gjør arbeidsgiveren dette riktig vil det være forhåndsutfylt på skattemeldingen. Er det ikke fastsatt satser på verdien av fordelen er hovedregelen at verdien skal settes til omsetningsverdien. Det gjelder enten ytelsen er skattepliktig eller ikke, skriver Jebsen.

Fakta: Skattepliktig Har du opparbeidet deg bonuspoeng fra flyselskap eller hotell gjennom reiser i yrket hvor arbeidsgiver har dekket kostnadene og du vil bruke disse privat, er dette skattepliktig inntekt. Deltakelse på ikke-faglige aktiviteter betalt av andre enn arbeidsgiver, vil vanligvis være skattepliktig for deltakeren. Selv om du er leder og må være synlig på arrangementer for å knytte kontakter. Helt eller delvis fri avis er skattepliktig inntekt. Avtale med ulike treningssenter der ansatte kan få rabatt på medlemskap vil normalt være skattepliktig inntekt for den ansatte. Skatteplikten vil være helt tydelig hvis rabatten gis som følge av økonomisk tilskudd fra arbeidsgiveren, men normalt vil det være tilstrekkelig for skatteplikt at arbeidsgiver har fremforhandlet rabatten. Det har ikke betydning om den ikke kommer direkte fra arbeidsgiver. Avtale med et teater der ansatte kan få rabatt på billetter vil normalt være skattepliktig inntekt. Leier bedriften hytter som ansatte igjen leie for en lav dagspris vil det normalt utløse skatteplikt for den ansatte. Skattepliktig inntekt vil utgjøre differansen mellom det den ansatte betaler og markedsleie for hytten. Men bedriftshytte kan være skattefritt hvis det er et rimelig velferdstiltak. Dette krever at alle eller en betydelig gruppe ansatte (minst 10) i bedriften har lik rett til å disponere den. Kilde: skatteetaten.no

Fakta: Skattefritak Klær som er lite egnet til privat bruk og som hovedsakelig benyttes i yrket som uniform, verne- og vareklær er fritatt for skatt. Bedriftsidrettslag der ansatte selv betaler medlemskontingent: Vil normalt være et rimelig velferdstiltak og er derfor fritatt for skatt. Dette gjelder også dekning av kostnader til treningstøy som brukes ved fellesarrangementer. Arrangerer konsert for ansatte, ansatte betaler en egenandel og kan ta med familiemedlemmer vil regnes som et rimelig velferdstiltak. Fritaket kan også omfatte deltakelse av den ansattes familie, forutsatt at tiltaket anses som "rimelig". Tilbyr treningfasiliteter på arbeidsplassen. Ansatte kan trene gratis i arbeidstiden. Et slikt tiltak regnes som rimelig velferdstiltak. Dette gjelder hvis treningstiltaket arrangeres i for eksempel trimrom i bedriftens lokaler. Også fellestrening for ansatte med instruktør i treningssenter, men arbeidsgivers dekning av personlig medlemskort til treningssenter vil være skattepliktig inntekt for den ansatte. Bedriftsbarnehage er skattfritt hvis arbeidsgiveren gjennom eierandeler eller kapitaltilskudd disponerer reserverte barnehageplasser til bruk for sine ansatte. Kilde: skatteetaten.no

