Travel førjulstid for politiet

Operasjonssentralen i politidistriktet har i alt loggført 121 hendelser i tidsrommet 23 - 05 natt til søndag.

De aller fleste oppdragene har vært ordensforstyrrelser og bortvisninger, og personene involvert har som regel vært alkoholpåvirket.

Her er et utvalg av hendelsene:

23.45: Flere meldinger om slåsskamp i Kirkegata i Stavanger. Flere patruljer på vei til stedet.

01.10. Kvinne (25) kjørt i arrest etter en ordensforstyrrelse utenfor et utested i Sandnes.

01.10. En gutt (17) er mistenkt for å ha knust et butikkvindu i Storgaten i Egersund. Glassmester har sikret ruten. Gutten vil bli anmeldt for skadeverket.

01.40. Patruljer på vei til Westernbyen i Kongeparken etter melding om krangling/slåssing. 5-6 personer skal ha vært involvert.

02.25: Politiet kjører en kvinne til legevakten etter at hun skal ha blitt slått til av en mann inne på en nattklubb i Sandnes. Mannen er ikke identifisert.

03.15: Mann (33) innbrakt fra utested i Sandnes til arrest. Bakgrunnen var at han nektet å etterkomme pålegg. Han nektet å oppgi personalia. I tillegg blir han anmeldt for kroppskrenkelse mot en vakt på stedet. Mannen ble tatt kontroll på, og satt inn på celle i arrest. Tjenestemannen er kun lettere skadet.

