Det andre Frøylandsvatnet skal også få lys og turvei

– Jeg tror en turvei vil få en enorm betydning. Folk er veldig opptatt av å få til en sti rundt Frøylandsvatnet, som en mulighet for trim. De som vil trimme på et høyt nivå kan få en glimrende treningsarena, sier nestleder i Riska bydelsutvalg, Kjell Arne Håland, som har bodd i bydelen siden 1976.

NB: Frøylandsvatnet i Sandnes må ikke forveksles med Frøylandsvatnet i Time kommune.

Derfor bygger kommunen omstridt tursti

Samlet inn 450 underskrifter

Mandag ble saken lagt frem for formannsskapet. Lokalbefolkningen i Riska har kjempet i flere tiår for tursti. Den har vært forsøkt realisert tre ganger de siste 15 årene.

Senest i 2013 sendte bydelsutvalget en innstilling til kommunen som de ikke fikk respons på. Først etter en underskriftkampanje tok kommunen tak i saken igjen. Noe som er lovpålagt, hvis det samles mer enn 300 underskrifter på et år.

– Vi samlet inn 450 på underskrifter på litt over en uke. Så kom turveisaken opp i februar i fjor, og nå har administrasjonen brukt ett år på å finne ut det bydelsutvalget allerede visste om grunneierne, og som de også hadde informert administrasjonen om, sier riskapatriot, Kjell Åge Maudal.

Nå håper han kommunen kan utarbeide en reguleringsplan for vatnet.

Skeptiske grunneiere

Rundt ti grunneiere vil bli berørt av en regulering, om lag halvparten av disse er negative til planene om turvei.

I forslaget til fremdriftsplanen for Frøylandsvatnet står det:

«Det er vanskelig å peke på spesifikke argumenter fra grunneierne som er negativt innstilt. Vi oppfatter at bakgrunnen for negativ innstilling kan være bekymring for videre landbruksdrift, kompensasjonsnivå og reguleringssituasjonen.»

En av grunneierne, Torbjørn Lie Bjelland, sier det slik:

– Fylket har vedtatt at dette området er ment til landbruk. I tillegg har kommunen en naboeiendom på 900 dekar der det kan bygges sti.

En annen grunneier Aftenbladet har vært i kontakt med, sier at han ikke er interessert i å få en vei langs eiendommen sin, men at alt kan kjøpes. Han nevner at kommunen ikke har tilbudt økonomisk kompensasjon, og det er årsaken til at han stiller seg negativ til planene.

Ifølge administrasjonen må området reguleres før det kan bli aktuelt å kjøpe ut grunneiere.

Trenger løyper til helårsbruk

– Faktum er at Riska bydel regnes som en av de største bydelene i Sandnes. Jeg har selv bodd i Maudland i nærmere 25 år. Vi har mange fine områder, men på vinterstid trenger vi en god turvei med lys for å få til et godt helårsbruk og tilrettelegge for økt fysisk aktivitet i bygda., sier

Kostnad og oppstart

I fremdriftsplanen heter det at kostnadene ved å etablere turveien kan bli på 12,5 millioner kroner.

Kommunen kan søke om spillermidler på opp til 2,7 millioner kroner for den 4,2 kilometer lang turveien. Rådmannen har anbefalt oppstart sommeren 2020, eller vinteren 2021.

Formannskapet har godkjent fremdriftsplanen. Saken går videre til bystyret 14. mai.

