Slik ble Erna Solberg ført bak lyset i Per Sandberg-saken

Da Per Sandberg returnerte fra Iran-ferien han ikke angrer på, var det gått over 50 dager siden han først havnet under statsministerens lupe. Så uttrykte Erna Solberg tillit til ham - før hun oppdaget at hun var blitt ført bak lyset.