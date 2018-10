Biltema flyttet og fikk 50.000 flere kunder på fem måneder på Bryne

28. april i år åpnet den svenske kjeden sitt nye, store varehus på industri - og handelsområdet Håland, rett sør for Bryne.

– Vi håper alle forstår at det ikke er plass for et slikt konsept i en bykjerne, var budskapet fra ledelsen som sammen med eiendomsutviklere og kommunen til slutt vant en hard kamp mot Fylkesmannen i Rogaland.

Fylket ga grønt lys for Biltema på Bryne

Dette varehuset tillates ikke i Stavanger, Sandnes og Stord, åpner på Bryne lørdag

Åpnet for småvarer

De fikk gehør for at området kunne åpnes for salg av småvarer, ikke bare plasskrevende varer som i reguleringen for området.

Varehuset på 7500 kvadratmeter, med egen kafeteria, har nå vært i drift i over fem måneder.

Geir Sveen

– Det har på denne tiden fått 50.000 flere kunder enn det hadde i samme periode i de gamle lokalene på Bryne, opplyste ordfører Reinert Kverneland (H) i en orientering tirsdag til formannskapet.

Omsetningen økte 88 prosent

Biltema oppgir ikke tall for sine butikker. Men til kommunen har kjeden likevel sendt en mail, der det opplyses at omsetningen i det nye varehuset har økt med 88 prosent. Og besøket har gått opp med 66 prosent.

– Så dette er ikke det galneste vi har gjort, smilte Kverneland.

Etterpå regnet han lett ut at flyttingen kan resultere i at Biltema Bryne dermed kan få 100.000 flere kunder på bare ett år.

– Og ledelsen er godt fornøyd med satsing her, meldte ordføreren.

Blir mal for nye satsinger

– Ja, vi er det. Det er slike konseptvarehus vi nå ønsker å bygge i resten av landet, svarer Dag Bergby, daglig leder i Biltema Norge.

Kjeden har 64 varehus. I desember kommer Gjøvik etter mal fra Bryne, så følger Vinstra, Mosjøen og Narvik.

Eigersund og Forus

Nå har også Fylkesmannen i Rogaland trukket innsigelsen for et nytt varehus i Eigersund.

– Der skal vi ikke bygge selv, det blir noe mindre enn andre satsinger, men vi er i full gang med etableringen der, sier Bergby.

Når det gjelder de omstridte planene om et Biltema varehus i anlegget etter Volvo på Forus, er det også en løsning, rett nok med et noe mindre utvalg enn i resten av landet.

– Vi har fått godkjent rammetillatelse for å etablere vårt nye konsept «Biltema Bygg» i Maskinveien. Der vil vi selge byggevarer med tilbehør. Vi har foreløpig ikke noen dato for åpning, forklarer Bergby.

Biltema vil bli «Hustema» - på Forus

Verken Eureka eller Biltema får flytte til Forus

I dag blir kundene i Stavanger/Sandnes betjent av en butikk som er sprengt og som er fem ganger mindre enn den på Bryne.

– Men det vi trenger er butikker som er på 6000 til 10.000 kvadratmeter og som ligger i en handelspark, der det er god logistikk for trailere som kommer med varer og for kunder som vil handle. Vi ser også at det nye kafekonseptet vårt, slik som på Bryne, går knallbra, sier Biltema-sjefen.