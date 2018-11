Denne musikalen solgte 1600 billetter før plakatene var oppe

– Det er jo en fin historie, smiler instruktør Rut Haaland Voll, litt utmattet etter snart åtte timer med prøver i et myldrende miljø i Storstova på Bryne.

Torsdag er det premiere på det helt spesielle prosjektet:

Ingen kulturskole eller organisasjon står bak. Ingen av de 30 deltakerne kommer fra Bryne eller er med i det kreative miljøet rundt Unge spor eller Fantefølget.

«Vanlig arbeidsfolk»

Nei, alle bor bare sør på Jæren, på Vigrestad, Brusand, Varhaug og Nærbø. Der er de vanlige arbeidsfolk. Har yrker som blant brannmann, bilmekaniker, avdelingsleder på ung.psyk, apotekteknikker og snekker. I tillegg deltar mange skoleelever.

Yngste er åtte år, eldste er 55. Ingen har noe særlig skuespillererfaring fra før.

-Men det er folk som liker å ha det kjekt, og som liker å skape glede i forskjellige sammenkomster, poengterer en av trådtrekkerne, Åslaug Lindland som også har Sigrid Karoline Haugstad Harboe på laget.

Blir bare til

– Så hvordan kan det ha seg at denne gjengen kan komme til Bryne og fylle Storstove fire ganger, og det før annonse og plakater er oppe?

– Det har nok med Rut å gjøre, og måten alt blir til på, mener Åslaug Lindland.

Rut Haaland Voll er til vanlig en svært musikkinteressert lærer på Varhaug. For ti år siden laget hun i et kreativt hjørne musikal av boka til Kari Vinje om Kamilla og tyven. Hun skrev selv deler av musikken og tekstene. Et kor hun hadde og mange frivillige sørget for at musikalen ble en lokal suksess på Vigrestad.

– Flere mente da at vi burde vist den på Bryne, ja, det har vel kommet oppfordringer om det hvert år - og her er vi, sier Rut.

Kjente gjester

Flere fra den gang er med igjen, nå som voksne. Nye er kommet til, andre er spurt om å gå inn i bestemte roller, og - etter lange prøver - begynner ting på sitte.

Siden har jungeltelegrafen gått sin raske gang langt ut over Jærens grenser.

Forfatter Kari Vinje som skrev boken har via svigersønnen varslet at hun kommer til Bryne lørdag med et følge på 17, barn og barnebarn.

Fakta: Kamilla og tyven Filmen: Er en norsk drama- og familiefilm fra 1988, regissert av Grete Solomonson, hennes spillefilmdebut. Den ble også innspilt på engelsk og ble solgt til 33 land. Er basert på boka «Den vesle jenta og den store tyven» av Kari Vinje. Handlingen: Er på Sørlandet rundt 1913. Kamilla blir foreldreløs og flytter til sin rike onkel. Men hans kone har ikke særlig sans for barn og vil sende henne på en kostskole i Danmark. Heldigvis kommer Sebastian til unnsetning, men redningsmannen hennes er en tyv på rømmen. Nå: Framføres nå som musikal på Bryne.

Vår kjente komponist Ragnar Bjerkreim som laget filmmusikken har skrevet at han har veldig lyst til å komme. Det var nemlig med Kamilla og tyven han fikk sitt gjennombrudd, har han tidligere uttalt til Aftenbladet.

– Vi fikk også telefon fra han som i filmen leide ut motorsykkelen sin til Morten Harket, han lurte på om vi ville bruke den til noe. Så ryktene har spredd seg fort, konstaterer Åslaug Lindland.

Dessverre, ingen billetter igjen

Men har du lyst til å se Kamilla og tyven som musikal, får du ikke det.

– Nei, vi må stoppe nå. Vi skulle bare ha tre forestillinger, utvidet til fire og det er det vi klarer nå. Og salen blir etterpå opptatt av andre, beklager gjengen, mens de pakker sammen etter en travel søndag med dansetrinn og sang.