Rogaland får 150 millioner havbruks-kroner

- Visst er det stort, sa en glad ordfører Henrik Halleland (KrF) da han fikk «sjekken» overrakt fra stortingsrepresentant Aleksander Stokkebø (H) i Vågen i Stavanger tirsdag.

Finnøy er nummer fire på «pengelisten» over norske kommuner i denne omgang.

Lokale representanter for de tre regjeringspartiene møtte også opp, neppe helt tilfeldig når det var en KrF-ordfører som skulle få milde gaver.

– Kan dere bruke disse pengene til hva dere vil?

– Ja, det kan vi, men vi kommer fortsatt til å drive en ansvarlig budsjettpolitikk i Finnøy. Vi har riktignok planer om å bygge et nytt sykehjem på Judaberg, sier Halleland.

Havbruksfondet består av 80 prosent av det staten har tjent på å selge vekst i oppdrettstillatelser. Det er altså ikke gitt at det er de samme kommunene som får like mye penger ved senere tildelinger. Dette er på en måte en premie for at kommunene har vært flinke til å tilrettelegge for næringen.

Alle kommuner og fylkeskommuner, som har klarerte lokaliteter for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann, får en respektiv andel av inntektene, som fordeles årlig. I fjor ble det solgt tillatelser for i alt 3,9 milliarder kroner.

Rundt 50 selskaper har kjøpt vekst. Salget ga inntekter på omtrent 3,9 milliarder kroner. Det er i alt tildelt i overkant av 23 000 tonn produksjonskapasitet, som tilsvarer en vekst i næringen på om lag 3 prosent.

Oppdrettsnæringen er i sterk vekst.

– Norge eksporterte oppdrettsfisk for 94,5 milliarder kroner i fjor. Målet er å femdoble dette innen 2050, på en bærekraftig måte. Når Nye Stavanger forener krefter, kan kommunen komme helt i front innen marin verdiskapning, sa Aleksander Stokkebø, som sitter i Fiskerikomiteen på Stortinget.

Samtidig har oppdrettsnæringen kontroversielle sider, blant annet beslag av store sjøområder, forurensing og rømt fisk.

Per A. Thorbjørnsen (V) sier at pengene også bør brukes til å sørge for en renere næring, både ved aktiv næringsutvikling og økt kompetanse.

– En slik utbetaling er selvfølgelig ekstremt verdifull for kommunene, men den bør ikke forsvinne, for eksempel i et Folkebad, sier Thorbjørnsen.

Erlend Jordal (H) og Christian Wedler (Frp) er opptatt av at havbruk kan bli et viktig næringsbein for Nye Stavanger kommune.

– Vi er en av landets største kommuner, og blir også en av landets største oppdrettskommuner. Det kan gi oss et fortrinn og anledning til å tenke helhet, strategi og utvikling, sier Jordal.

– Bergen har alt erobret posisjonen som senter for forskning på havbruk. Men posisjonen som senter for produksjon er ledig. Forprodusenten Skretting har alt hovedkontor i Stavanger. Med oppdrettsbransjen i Finnøy med på laget har vi en mulighet her, sier Wedler.

Tirsdag ble det utbetalt i alt 2,7 milliarder til kommuner og fylkeskommuner. Ytterligere 400 millioner skal fordeles i 2019. I denne omgang tilfalt om lag 150 millioner Rogaland, om lag 127 millioner til kommunene og resten til fylkeskommunen.

Foruten de 45,8 millionene til Finnøy, fikk Rennesøy 7,2 millioner, Sandnes 5,3 millioner, Forsand 1,8, Strand 4,3, Hjelmeland 10 millioner, Suldal 12,5, Kvitsøy og Bokn 6 millioner hver, Tysvær 15, Karmøy 6,2 og Vindafjord 10,5 millioner. Gjesdal fikk 656.000 kroner.