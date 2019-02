Torill Renaa får hederspris - SUS ble årets lærebedrift

Torill Renaa får hedersprisen 2018. Hun har et engasjement, og et stort hjerte for lærlingene sine. Kvalitet, bransjestolthet og matglede er stikkord for opplæringen som Torill har ansvaret for. Opplæringen som gis hos Renaa restauranter går utover det som er forventet, både faglig og sosialt, og det er Torill som er ansvarlig for lærlingene i servitør- og kokkefaget. Innsatsen til årets hedersprisvinner er viktig både for lærlingene, men også for rekruttering til bransjen. Hun løfter frem fagene og viser at det er store muligheter for en spennende arbeidshverdag og, ikke minst, karriere i bransjen.

Alt dette krever målrettet trening og bak roret står årets vinner med sitt brennende engasjement for faget, bransjen og lærlingene sine.

SUS hedret

SUS får prisen årets lærebedrift 2018 under fag- og svennebrevutdelingen i kveld.

Sykehusdirektør Inger Cathrine Bryne tok imot prisen.

3106 nye fagarbeidere

Prisen ble offentliggjort og delt ut under fag- og svennebrevutdelingen i Stavanger Forum torsdag.

Det ble utdannet 3106 nye fagarbeidere i Rogaland i 2018. Til sammen holder 2257 av disse til i sørfylket. Torsdag 7. februar blir det høytidelig utdeling av fag- og svennebrevutdeling i Stavanger forum. Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal deltar og taler.

- Det er flott å få være med og hedre de nye fagarbeiderne på utdelingen her i Stavanger. Disse skal nå være med og bidra til fellesskapet vårt. Jeg utrolig stolt over at Rogaland er det største fagopplæringsfylket i Norge med over 5000 lærlinger under opplæring til enhver tid. Det er et resultat av målrettet arbeid, sier fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal.