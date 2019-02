Ap vil ha Høyre med på å flytte studenter til sentrum

Ap-listetopp Kari Nessa Nordtun ble svært begeistret etter at hun torsdag kveld var til stede på et KåKå-møte om fremtiden til området rundt Rogaland teater, Stavanger museum og det gamle sykehuset. Der hørte hun Klaus Mohn, påtroppende rektor for Universitetet i Stavanger (UiS), åpne døren på gløtt for å flytte noe av undervisningen fra Ullandhaug til sykehusområdet.

– Dette kan vi få til i Stavanger om vi går sammen. Derfor vil vi strekke ut en hånd til Høyre om å få gjennomført noe som vil være veldig viktig for å utvikle byen vår som universitetsby, sier Nessa Nordtun til Aftenbladet.

Løft for byen

Det har lenge vært klart at både teateret og museet har ønsker og behov knyttet til sine lokaler i samme område nederst på Våland. Etter at krefter i fylkeskommunen, som nå holder til i det gamle sykehuset, i fjor signaliserte at det kan bli aktuelt å flytte ut, mener flere at det har oppstått en unik mulighet til å revitalisere hele området.

– Dette området ligger midt i kollektivknutepunktet. Her kan vi utvikle kunst, kultur, næring og læring. Tenk hvilket løft det vil være! Jeg håper vi nå kan klare å benytte oss av vinduet som vil oppstå dersom de tidligere sykehuslokalene blir ledige, sier Aps ordførerkandidat.

Fakta: Dette er Stavangers Akropolis Stavanger kommune kjøpte området nederst på Våland av familien Skjæveland i 1866. I løpet av 14 år fra 1883 til 1897 ble fire ruvende teglsteinsbygninger reist på høyden. Både Teateret, Turnhallen (som senere er overtatt av teateret), Stavanger museum og Stavanger sykehuset (som nå huser Rogaland fylkeskommune) ble tegnet av den unge arkitekten H.S Eckhoff. Stedet er omtalt både som Skjævelandsstykket, Kanikkplatået og etter krigen som Akropolis-høyden. Forfatter Tore Renberg har tatt til orde for å kalle området opp etter arkitekten som har satt sitt tydelige preg på området, og foreslått Eckhoff-høyden.

Jarle Aasland

Vil høre på UiS

Høyres ordførerkandidat John Peter Hernes sier at hans partis hånd alltid er utstrakt for mulig samarbeid til byens beste.

– Om fylkeskommunen flytter ut av det gamle sykehuset, noe vi mener er naturlig at de gjør, så vil vi prinsipielt være for at universitetet på en eller annen måte er med på å ta området i bruk. Vi ser for oss en løsning der lokalene brukes til universitetsformål og til kultur. I vårt program har vi programfestet at vi skal se dette området, med teateret, museet og det gamle sykehuset, i en helhet, sier Hernes.

Hernes er imidlertid opptatt av at UiS selv må bestemme hvilke deler av virksomheten som eventuelt skal benytte seg av lokalene fylkeskommunen disponerer i dag.

– Vi er veldig glade i det som er bygget opp på Ullandhaug, og ønsker jo at universitetet skal vokse der. Men noe av veksten håper vi skal komme i sentrum. Men hva må eventuelt universitetet selv bestemme. Her må vi uansett tenke langsiktig og helhetlig, sier Hernes.

Tas opp i kommunalutvalget

Stavanger Arbeiderparti har lagt inn i sitt program før høstens lokalvalg at de skal arbeide for å få flyttet fakulteter fra Ullandhaug ned til sentrum.

Nessa Nordtun vil allerede førstkommende tirsdag ta opp i kommunalutvalget hva som skal skje med eiendommen der det gamle sykehuset ligger. Hun har allerede sendt dette spørsmålet til ordfører Christine Sagen Helgø:

«Rogaland fylkeskommune har i sitt budsjett bestemt å igangsette en mulighetsstudie for videre bruk evt. salg av sine lokaler. Jeg mener kommunen bør være sterk delaktig i denne prosessen da dette området ligger i fantastiske omgivelser med nærhet til noen av byens viktigste kulturinstitusjoner. Vil kommunen ta grep for å bli inkludert i den videre prosessen?»

– Dersom fylkeskommunen flytter ut, får vi et vindu til å gjøre noe helt spesielt i dette området. Det kan bli et utrolig spennende prosjekt, mener Nessa Nordtun.

Mer sannsynlig at teateret blir i Kannik

Tore Renberg ber om navneskifte på område i Stavanger sentrum