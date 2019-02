– Undersøkelsen av vraket en kamp mot klokken

To personer fra krimteknisk ved Vest politidistrikt er nå på vei til havaristedet der et privateid helikopter styrtet i går ettermiddag. To personer, en mann og en kvinne i 40-årene, omkom.

Vraket ligger i en bratt og ulendt fjellside, cirka 100 høydemeter opp fra dalbunnen. Dalen ligger på cirka 1000 meters høyde.

Meldt verre vær

– Politiet har nå vakthold i området, i påvente på krimteknikerne og havarikommisjonen, sier lensmann Terje Kvalvik ved Hardanger lensmannskontor.

Sivilforsvaret har også mannskaper i området som har bidratt med varmetelt og logistikkstøtte. Teltene skal være base for åstedsgranskerne når de ankommer.

Statusrapport for etterforskningen på RøldalPolitiet venter nå på ytterlige forsterkninger fra Vest politidistrikt og Flyhavarikommisjonen, etter helikopterstyrten i Røldal.

Det er snøbyger og kraftige vindkast i området, og ifølge lensmannen er det meldt forverring av været fremover med mer nedbør og vind.

– Vi håper derfor at teknikerne kan gjøre seg ferdig med åstedsundersøkelsene mens det fortsatt er dagslys, slik at vi kan frakte bort vraket allerede i dag. Eneste måte å gjøre det på, er med helikopter, sier Kvalvik.

Kamp mot klokken

Helikopter vil da trolig bli løftet bort til nærmeste vei, og så bli kjørt til et sted for videre undersøkelser. Det er Havarikommisjonen som avgjør hvor vraket blir fraktet.

– Dette vil bli en kamp mot klokken. Det er ambisiøst å tenke at vi skal bli ferdig med åstedsundersøkelsene i dag. Men blir det liggende til i morgen kan vi risikere at vind og snø har dekket helt til vraket, sier Kjell Erik Bjørvik.

Han er en av de to krimteknikerne som skal undersøke vraket, og BT traff ham ved skisenteret på vei til havaristedet.

Bjørvik sier de vil overlate til Havarikommisjonen å ta avgjørelsen om når vraket kan fraktes ut.

– Undersøkelsene vil bli en svært krevende jobb, siden vraket ligger i en stupbratt fjellside, sier Bjørvik.

– Komplisert

Runar Mathiesen og Tor Nørstegård fra Statens havarikommisjon ankom Røldal skisenter i 15.30-tiden.

– Det viktigste nå er å få dokumentert mest mulig. Vi må se vraket, fotografere det og så har vi rekvirert helikopter for å få fraktet det til nærmeste vei. Vi satser alt på å få gjort alt dette før det blir mørkt i dag, sier Nørstegård.

Han påpeker at det kommer til å holde hardt, solen går ned 17.30.

– Og ingen slike saker er like. Dette er et komplisert arbeid, sier han.

Fra nærmeste vei, skal helikopteret fraktes videre med bil til Lillestrøm, der Havarikommisjonen har sitt hovedkvarter.

Har snakket med vitner

Politiet vil gjerne komme i kontakt med vitner som kan ha sett helikopterets avgang fra Røldal i går ettermiddag, eller sett helikopteret i luften seinere. Ulykkeshelikopteret tok av fra skisenteret cirka 14.30 og skulle fly til Karmøy.

Ifølge lensmannen har det allerede meldt seg flere som så helikopteret da det tok av fra skisenteret i Røldal.

– På en slik dag var det mange i bakken og mange som så det ta av, sier lensmannen.

Omkomne fraktet ut

Det var et Sea King redningshelikopter som lokaliserte vraket i 03-tiden i natt, og de to omkomne ble hentet ut i morgentimene med bistand av mannskaper fra Røldal skisenter og Røde Kors.

– Det har vært store mannskaper i sving i løpet av natten. Vi har hatt stor hjelp av lokale ressurser under redningsarbeidet, sier lensmannen.