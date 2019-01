Over 20 vogntog fikk kjøreforbud på E39: – Vi kunne tatt mange flere

AGDER: – At de tør å kjøre når det er slike forhold på veiene, er et stort mysterium. De utsetter seg selv og andre for fare, sier Morten Nilsen, leder for teknisk enhet i Statens vegvesen i Agder til Fædrelandsvennen.

Vogntog som kjører seg fast i bakkene på E 39 i Vest-Agder er et kjent fenomen om vinteren. Fredag var intet unntak.

Gjennom hele ettermiddagen og kvelden var det store trafikale problemer på grunn av snøværet. Aller verst var det i områdene rundt Lenesfjorden i Lyngdal – i Lenesbakken og Osestadbakken.

Full stans på E 39

En ulykke tidligere på dagen, der et vogntog kjørte utfor veien ved fjorden, førte til at strekningen ble stengt i en periode.

– Dette førte til svært lange køer. Brøytebilene ble også stående fast i køen, samtidig som det snødde tett. Dermed ble det kaos i begge retninger, sier Nilsen.

Flere vogntog forsøkte å rygge ned bakkene for å legge på kjettinger – uten hell.

Både i østgående og vestgående retning ble det full stopp i over to timer. Bilder fra fredagen viser blant annet en ambulanse som forsøker å tråkle seg forbi køen i snøen.

– Det er dessverre dette som er normalt. Til tider kom det svært mye snø. Hovedutfordringene her på Sørlandet er topografien, med blant annet mange bakker. I går lå også temperaturen rundt null, under frysepunktet i bakken, og det er ingen kvalitetsoppskrift. Fredag er også en dag med mye trafikk. Heldigvis gikk det ganske greit ut av Kristiansand, forteller Nilsen.

– Har ingenting på veien å gjøre

Vatnebakken i Mandal var også et sted hvor det oppsto problemer. I en lang periode var både veivesenet og politiet på plass for å dirigere trafikken. Flere vogntog ble påsatt hjullås.

– Mellom 20 og 25 vogntog fikk kjøreforbud i går. Vi kunne tatt mange flere, men på grunn av de trafikale problemene rakk vi ikke det. Det ene som fikk hjullås på Suvatne var så dårlig skodd at det ikke kom seg fram på vannrett vei. Det hadde ingenting på veien å gjøre, sier Nilsen og fortsetter:

– Et av vogntogene hadde heller ikke med seg kjettinger. De får ikke lov til å kjøre videre før alt er i orden.

Strengere regler

Tidligere denne uka opplyste Samferdselsdepartementet at de ville be Vegdirektoratet om å skjerpe kravene til vinterdekk for tunge kjøretøy.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) sier målet er å få vekk de farlige vogntogene.

– Dette er et tiltak i arbeidet for å øke sikkerheten og framkommeligheten på norske vinterveier. Jeg ønsker at denne skjerpingen blir gjennomført så raskt som mulig, og før neste vintersesong, sier Dale i pressemeldingen.

Påbud om vinterdekk for alle tunge kjøretøy ble innført i 2014.

Tyske myndigheter har nylig skjerpet kravene slik at det bare er dekk som er merket med det såkalte «alpesymbolet» (Three Peak Snow Flake) som er godkjent på vinterveier. Samferdselsministeren ber direktoratet vurdere om det skal bli samme type merking på dekk i Norge.

Morten Nilsen ønsker strengere tiltak velkommen.

– Alle tiltak som fører til bedre sikkerhet er bra. En ting er framkommeligheten på veiene, men vi ser at sikkerheten har kommet i andre rekke i folks bevissthet. Vi stopper biler langs veiene og ved tollstasjonen og sjekker merkingen av dekkene. Vi har merkingen «mud and snow», men de er ikke nødvendigvis spesielt gode for vinterveiene. Dette er uansett minimumskravet, og har man ikke dette får man ikke kjøre videre, sier han.

Utfordrer veivesenet

Reidar Retterholt, regionsjef for Agder og Rogaland i Norges Lastebileierforbund, mener det er på høy tid med strengere regler.

– Tiltaket om strengere dekkmerking er svært kjærkomment. Det hjelper både på sikkerhet og framkommelighet. Nå blir det viktig å ha hyppige kontroller slik at vogntogene blir stanset, sier Retterholt.

Nå utfordrer han veivesenet på å stoppe de utenlandske vogntogene enda tidligere.

– Vi mener at de starter for seint. De toakslet utenlandske vogntogene kommer seg ikke fram på norske veier, og disse må stoppes. Veivesenet må bli mer selektive under kontrollene. Flere av våre medlemmer valgte indre veier med 20 centimeter snø for å unngå kaoset på E 39. De er godt forbedret på vinterforholdene. Det er ikke de utenlandske sjåførene, sier Retterholt.

Nilsen mener veivesenet har god kontroll på hva de skal se etter.

– Jeg vil si at vi er veldig selektive. Vi vet godt hva vi skal se etter, både når det gjelder dekk, akslinger og last. I Agder har vi også mange småveier, og vi har ikke anledning til å stoppe alle. Det har vi ikke folk til, sier Nilsen.