Butikkåpning skapte trafikkaos i Hillevåg

STAVANGER: Politiet meldte om store trafikale problemer i forbindelse med åpning av en ny butikk i Hillevåg.

To patruljer dro til stedet like før 10.30 for å dirigere trafikken, opplyste operasjonsleder i politiet.

En byggvarebutikk har åpningsfest i dag, og det kan se ut som mange folk har funnet tilbudene der så fristende at de brukte formiddagen til å handle.

Klokken 10.36 var det umulig å ta seg fram i Hillevågsveien. Det sto stilt i Haugåsveien også, over Åsen og opp i Auglændsveien. I tillegg var det propp i Hillevågstunnelen, og kø, nesten stillestående, over Strømsbrua og inn i Storhaugtunnelen.

– Folk kommer ikke fram til fysioterapi

– All trafikk er stoppet. Det ligger blant annet et fysioterapisenter på nedsiden der, men ingen biler slipper ned på nedsiden av Hillevågsveien, så folk som kanskje ikke kan gå, kommer ikke til hos fysioterapeuten sin, sier Kristoffer Voster som jobber på Hillevåg hagesenter som også ligger i området.

Han mener det nesten bare ble verre etter at politiet kom for å omdirigere trafikken.

– De flytter bare køen mot Stavanger sentrum eller tilbake til Mariero, sier Voster.

Klokken 11.10 melder politiet at UP-patruljene har forlatt stedet. Det skal fortsatt være køer i området, men det skal være mulig å ta seg fram.

– Dette området er et knutepunkt. Det er ofte mye trafikk der ellers også, og det skal nok ikke så mye til før det blir køer, forklarer operasjonsleder Brit Randulff i Sør-Vest Politidistrikt.

Har du bilder, send dem gjerne til tips@aftenbladet.no.