Jon Kjetil Uppstad

Født: 28. august 1974

Bosted: Kreta

Sivilstand: Komplisert

Aktuell med: Oliveninnhøsting

Beskriv deg selv med tre ord: Forsiktig, selvreflektert, seig

Dette provoserer meg: Blant annet at myndigheter subsidierer bønder for å produsere mest mulig på kort sikt, uten å se at jordsmonnet ødelegges på lang sikt. Dette er jeg opptatt av for tiden: Miljøet, og fremtiden til dem som vokser opp i dag.