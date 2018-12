Ropte ut protester mot klasse-flytting i Sandnes

SANDNES: Foreldre og elever reagerer på at politikerne ikke har på plass en langsiktig løsning for plassproblemene ved skolen. Det gjør at 7. trinn ved Sandved skole skal flyttes til Skeiane ungdomsskole neste år. Mandag morgen gikk de i lystog og protesterte på rådhustrappene.