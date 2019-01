Drapssiktet mann erkjenner å ha tent på huset der kvinne ble funnet død

Kvinnen ble funnet omkommet i boligen i Haugesund som brant ned natt til 1 . nyttårsdag. En mann er siktet.

Politiadvokat Marte Engesli Lysaker bekrefter overfor Aftenbladet at det er en relasjon mellom den avdøde kvinnen og mannen i 50-åra som er siktet for drap.

Utsatt for kriminell handling

Hun ønsker ikke å kommentere drapsvåpenet. Heller ikke om kvinnen var død før brannen startet.

– Det er omstendigheter på stedet som gjør at vi tror at hun er utsatt for noe kriminelt, sier Engesli Lysaker.

Bua, Kjell / NTB scanpix

Mannen ble pågrepet like etter at politi og brannvesen hadde funnet en omkommet kvinne inne i det brennende huset i Bokngata i Haugesund.

– Mannen er i 50-åra, han er norsk og ikke kjent for politiet fra tidligere, sier Engesli Lysaker.

Hun understreker at politiet ikke har sikker identitet på den avdøde kvinnen, men at politiet likevel føler seg sikre på at de vet hvem hun er. Politiet vil ikke si noe om hun har nær familie i Haugesund.

Bua, Kjell / NTB scanpix

– Siktede har fått oppnevnt advokat Erik Lea og politiet vil be om varetektsfengsling, sier Engesli Lysaker.

– Vi vil forsøke å få til avhør av siktede i dag, men det er ennå ikke klart om vi får det til, sier Engesli Lysaker.

Siktede har forklart seg for politiet

Ifølge forsvarsadvokat Erik Lea har mannen gitt cirka en times forklaring til politiet tirsdag.

– Han er sliten og fysisk skadet. Han erkjenner å ha vært på stedet og at det bare var ham og avdøde i huset. Han erkjenner ikke at han har forvoldt hennes død med vitende og vilje, men han har knyttet seg opp til avdøde ved at han er medvirkende årsak til at dette skjer, sier han.

Lea legger til at siktede og avdøde har bodd sammen, men at han er usikker på om de var samboere eller gift.

Ønsker å samarbeide

Lea opplyser også at mannen blir framstilt for varetektsfengsling enten onsdag eller torsdag.

– Jeg antar det skjer onsdag. Min klient ønsker å samarbeide med politiet og samtykker til varetekt. I og med at varetektsfengslingen begrunnes i fare for bevisforspillelse synes hverken han eller jeg det er riktig å gå ut med detaljer fra hans forklaring, sier han.

Ifølge Lea har mannen erkjent at han har tent på huset, han var beruset da dette skjedde. Han skal ha kjørt derfra på en motorsykkel.

– Jeg har fått opplyst at det skjedde en ulykke der han brakk ribbein og et kragebein. Han er ikke livstruende skadet, men er preget av dette, sier advokaten.

Bua, Kjell / NTB scanpix

Brann startet natt til 1. nyttårsdag

Det var klokken 04.02 natt til i dag at politiet fikk melding om brann i en enebolig i Bokngata i Haugesund. Nødetatene rykket ut til stedet, og brannmannskaper startet slokningsarbeid.

De fant etterhvert den døde kvinnen i boligen. Det befant seg ikke andre personer i huset.

Boligen fikk store skader i brannen og var overtent ved 5-tiden. Det var sterk vind i området under slokkearbeidet, og flere nabohus ble evakuert som følge av brannen. Ingen andre personer kom til skade.

Bua, Kjell / NTB scanpix

Vitner skal ifølge NRK ha reagert på oppførselen til siktede og varslet politiet da de observerte ham utenfor boligen, samtidig som det brant i huset. Den siktede mannen skal ha forsøkt å komme seg bort fra stedet i Haugesund sentrum, men politiet var raskt på plass.

Det pågår nå omfattende taktisk og teknisk etterforskning, blant annet i form av kriminaltekniske undersøkelser. Dette arbeidet vil fortsette utover dagen, opplyser Engesli Lysaker.