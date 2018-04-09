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  • Det ble mye venting og mange kanselleringer på grunn av tåke i Nordsjøen mandag. Carina Johansen

Helikoptertrafikken stanset av tåke

Ifølge heliport.no ble 16 helikopterflyvninger til Nordsjøen kansellert mandag.

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Operasjonssentralen til CHC Helikopter service sier til Aftenbladet at avgangene ble kansellert grunnet tåke, og at det er mange arbeidere som har ventet hele dagen på helikopterterminalen.

Flere andre flyvninger ble i tillegg kraftig forsinket.

Slik så listen ut 19.00:

BHL201 07.00 til Ekofisk 2/4 L - kansellert

BHL411 07.00 til Transocean Arctic - gikk 12.28

BHL291 07.30 til Ekofisk 2/4 L og Maersk Innovator - kansellert

BHL405 07.30 til Alvheim - kansellert

BHL205 08.00 til Eldfisk 2/7 B og Ekofisk 2/4 K - kansellert

BHL500 10.00 til Sleiper A og Sleipner B - gikk 12.37

HKS160 10.00 til Sleiner A, Gina Krog og Randgrid - gikk 11.36

BHL473 10.45 til Edvard Grieg - gikk 12.10

HKS115 11.15 til Balder FPU og Ringhorne - gikk 11.26

BHL207 11.15 til Ekofisk 2/4 L - kansellert

BHL304 11.15 til Valhall PH - kansellert

BHL330 11.30 til Ula - kansellert

BHL208 11.45 til Eldfisk 2/7 S - kansellert

BHL350 12.00 til Maersk Invincible - kansellert

BHL210 12.15 til Ekofisk 2/4 K - kansellert

HKS167 13.15 til Grane og Heimdal - gikk 15.50

HKS091 13.30 til Cosl Innovator - gikk 13.33

BHL470 14.00 til Rowan Viking - gikk 15.15

HKS117 14.30 til Jotun B - gikk 15.10

BHL462 15.00 til Maersk Interceptor og Alvheim - gikk 15.33

BHL213 15.00 til Ekofisk 2/4 L - kansellert

BHL141 15.15 til Gyda og Ula - kansellert

BHL214 15.30 til West Linus - kansellert

HKS166 16.15 til Heimdal - kansellert

BHL221 16.15 til Ekofisk 2/4 L - kansellert

BHL521 17.30 til Heimdal - gikk 17.39

BHL352 19.00 til Maersk Invincible - kansellert

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