Helikoptertrafikken stanset av tåke

Operasjonssentralen til CHC Helikopter service sier til Aftenbladet at avgangene ble kansellert grunnet tåke, og at det er mange arbeidere som har ventet hele dagen på helikopterterminalen.
Flere andre flyvninger ble i tillegg kraftig forsinket.
Slik så listen ut 19.00:
BHL201 07.00 til Ekofisk 2/4 L - kansellert
BHL411 07.00 til Transocean Arctic - gikk 12.28
BHL291 07.30 til Ekofisk 2/4 L og Maersk Innovator - kansellert
BHL405 07.30 til Alvheim - kansellert
BHL205 08.00 til Eldfisk 2/7 B og Ekofisk 2/4 K - kansellert
BHL500 10.00 til Sleiper A og Sleipner B - gikk 12.37
HKS160 10.00 til Sleiner A, Gina Krog og Randgrid - gikk 11.36
BHL473 10.45 til Edvard Grieg - gikk 12.10
HKS115 11.15 til Balder FPU og Ringhorne - gikk 11.26
BHL207 11.15 til Ekofisk 2/4 L - kansellert
BHL304 11.15 til Valhall PH - kansellert
BHL330 11.30 til Ula - kansellert
BHL208 11.45 til Eldfisk 2/7 S - kansellert
BHL350 12.00 til Maersk Invincible - kansellert
BHL210 12.15 til Ekofisk 2/4 K - kansellert
HKS167 13.15 til Grane og Heimdal - gikk 15.50
HKS091 13.30 til Cosl Innovator - gikk 13.33
BHL470 14.00 til Rowan Viking - gikk 15.15
HKS117 14.30 til Jotun B - gikk 15.10
BHL462 15.00 til Maersk Interceptor og Alvheim - gikk 15.33
BHL213 15.00 til Ekofisk 2/4 L - kansellert
BHL141 15.15 til Gyda og Ula - kansellert
BHL214 15.30 til West Linus - kansellert
HKS166 16.15 til Heimdal - kansellert
BHL221 16.15 til Ekofisk 2/4 L - kansellert
BHL521 17.30 til Heimdal - gikk 17.39
BHL352 19.00 til Maersk Invincible - kansellert