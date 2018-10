Skuespillermor tar Birgitte-saken til Stortinget

Torsdag sendte Haukeland Liadahl et spørsmål til justisministeren for å få forsikringer om at riktige ressurser jobber med å løse drapet på Karmøy natt til 6. mai 1995.

– Vi har ikke råd til å gjøre flere feil i denne saken. Jeg må forsikre meg om at samfunnet nå stiller opp med nødvendig og riktig kompetanse for å kunne løse Birgitte-saken, sier Haukeland Liadal til Aftenbladet.

Datteren Henny hadde hovedrollen som Birgitte Tengs i TV2s mye omtalte dokumentarserie. Ap-politikeren sier at dette ikke er årsaken til hennes engasjement i drapssaken.

Fakta: Birgitte-saken Lørdag 6. mai 1995 ble 17 år gamle Birgitte Tengs funnet drept i nærheten av sitt hjem på Karmøy. Nesten to år senere ble Tengs’ ett år eldre fetter pågrepet og siktet for drapet. Han tilsto, men trakk senere tilståelsen. Han ble dømt for drapet i herredsretten, men frifunnet i lagmannsretten. Saken er fortsatt ikke oppklart. Han ble samtidig dømt til å betale Tengs’ foreldre oppreisning i en sivil sak, der det gjelder andre beviskrav. Erstatningskravet er senere ettergitt. I 2003 dømte Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg den norske staten til å betale erstatning til fetteren fordi erstatningsdommen gikk for langt i å forutsette at fetteren var skyldig. Så sent som i mai i år avviste Høyesterett å oppheve den sivilrettslige dommen

– For oss som er vokst opp på Haugalandet er denne saken en del av livet. Først skjedde det utenkelige ved at en tenåring ble drept slik. Så ble saken en dobbel tragedie ved at et familiemedlem ble dømt. Denne saken har blitt diskutert jevnlig opp gjennom årene, sier stortingsrepresentanten.

Hun legger likevel ikke skjul på at det i TV2-serien kom uttalelser som gjorde henne bekymret.

– Det ble sagt ting av noen av de involverte som gjør at jeg kjenner på et sterkt ubehag rundt spørsmålet om politiet gjennom disse årene har gjort alt de kunne for å finne ut hvem som var drapsmann i Tengs-saken, sier Liadal.

Advokat Arvid Sjødin i Advokatsamarbeidet Sjødin, Meling og Co er glad for at en politiker nå tar tak i Birgitte-saken. Ifølge Sjødin, som er forsvareren til Birgittes fetter, har ingen politikere tidligere engasjert seg i det som er en av Norges mest omtalte drapssaker.

- Jeg kan ikke huske at noen politikere har stilt spørsmål til justisministeren om Birgitte-saken. Jeg er glad for at det skjer nå. Tiden er inne nå når saken har blitt belyst gjennom en glimrende dokumentar på TV2, sier Sjødin.

Tidligere i år opplyste politiet at fetteren, som i Gulating lagmannsrett ble frifunnet for drapet, men likevel dømt til å betale oppreisningserstatning til Birgittes foreldre, var helt uinteressant i den videre etterforskningen. Likevel ble Sjødins krav om å få opphevet den sivile dommen mot fetteren avvist av Høyesterett.

Oppleves som overgrep

Fetterens advokat legger ikke skjul på at dette oppleves som et overgrep. Sjødin peker på at Høyesteretts avgjørelse i realiteten betyr at selv om den reelle gjerningspersonen skulle bli dømt for drapet, så vil likevel den sivile dommen mot fetteren bli stående.

Altså kan en komme i den situasjonen at to personer blir dømt i samme drapssak.

Sjødin har tidligere uttalt i Aftenbladet at han opplever avgjørelsen som svært krenkende mot Birgittes fetter. Han mente at avgjørelsen er “norsk rettspraksis på sitt desidert verste”.

Om dokumentaren “Hvem drepte Birgitte” sier han følgende:

- Det er en glimrende dokumentar. Den er objektiv og den viser en del av svakhetene i etterforskningen av saken. Den viser hvilke konsekvenser mangler i etterforskningen har medført både for enkeltpersoner og for et helt lokalsamfunn.

Føler seg rundlurt

Hver episoden av dokumentaren er i snitt sett av godt over 600 000 seere. TV-seerne har fått dokumentert flere svakheter i etterforskningen. De har også fått sett etterforskningsledere som står ved sitt. Etterforskningsledere som ikke tar kritikk.

Sammen med Espen Erdal, som leder Kripos Cold case-gruppe som har gjennopptatt Brigitte-saken, er Arvid Sjødin den eneste i den TV2-sendte dokumentaren som tar selvkritikk.

- Jeg ble rundlurt av politiet. Dokumenter jeg fikk og opplysninger… Alt var løgn. Jeg skulle definitivt vært mer våken. Jeg stolte på politiet. Min lærdom fra denne saken er at jeg ikke skal stole på politiet, sier Sjødin til Aftenbladet.

Mange tips

Politiet har ikke gitt opp å løse gåten om hvem som drepte Birgitte. I desember 2016 anbefalte Kripos’ Cold case-gruppe ny etterforskning i saken. Advokat Sjødin håper og tror at den TV2-sendte dokumentaren kan hjelpe i etterforskningsarbeidet.

- Selv har jeg mottatt en rekke tips. Disse har jeg sendt videre til politiinspektør Lars Ole Berge i Sør-Vest politidistrikt som leder den nye etterforskningen, sier Sjødin.

Videre sier han at han utenom tipsene har fått mange positive henvendelser etter at dokumentaren ble vist på TV.

- Det har ikke skortet på tilbakemeldinger til fetterens far heller. Han har fått en god del blomster, sier fetterens forsvarer.

- Du sier at dokumentaren viser en del av svakhetene i etterforskningen av saken. Er det slik du ser det flere svakheter ved etterforskningen som ikke har kommet frem?

- Ja. Etter mitt syn er det flere svakheter. Det dreier seg om manglende etterforskning rundt flere personer enn dem som er omtalt i dokumentaren. Det er flere etterforskningsskritt som ikke er tatt, sier Sjødin til Aftenbladet.

