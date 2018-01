Trosser rådmannen: Politikerne vil ha lobbyregister

Jarle Aasland

Da saken om endringer i Stavanger kommunens etiske retningslinjer tirsdag lå på kommunalutvalgets bord, var det med en innstilling fra rådmannen om å legge forslaget om lobbyregister i skuffen.

Lure systemet

Rådmannen understreker at lobbyvirksomhet er lovlig påvirkningsarbeid og en del av den demokratiske retten til å ytre seg.

Han videreformidlet motargumentene som ble fremmet da Trondheim, som første norske by, fikk lobbyregister i 2017, blant annet om at habilitetskravene var tilstrekkelige, at det vil være uklart hvilke samtaler som skal registreres, at det skaper mye byråkrati og at de som vil lure systemet vil klare det uansett..

– Jeg er kritisk til rådmannen i denne saken. Bystyret ba om at det ble utarbeidet et reglement for et slikt register i juni 2017. Da kan ikke rådmannen velge det bort, sier Eirik Faret Sakariassen (SV).

Tirsdag vedtok et enstemmig kommunalutvalg å sende saken tilbake.

Politikerne forlanger framlagt et forslag til et reglement for lobbyregister, slik også bystyret har bedt om sommeren 2017.

Hva er lobby?

I saken skal ulike sider og konsekvenser av innføring av lobbyregister drøftes, samt en klargjøring av hva begrepet lobbyist innebærer.

Rådmannen bes på ny ta kontakt med Trondheim kommune om hvordan et slikt register praktiseres.

Ordfører Christine Sagen Helgø (H) uttalte seg allerede i 2014 positivt om lobbyregister. Det gjorde hun i kjølvannet av en rekke saker i Aftenbladet om hemmelighold i kommunen. Heller ikke hun mener at rådmannen har levert det bystyret bestilte.

– Vi er fornøyd med rådmannens innstilling når det gjelder gaver, reiser og arrangementer, men ikke helt når det gjelder lobbyregisteret. Vi ønsker framlagt et forslag til reglement som vi kan vurdere. Kan vi få til en fornuftig avgrensing, er dette noe vi ønsker å gå videre med, men ikke uansett. Går man tilytterpunktet og forlanger registrering av all kontakt med politikere i alle saker, blir dette en ekstrem arbeidsmengde, ikke minst for de som ikke er heldagspolitikere, sier ordførere Christine Sagen Helgø.

– I den andre enden kan man tenke seg en ordning der man kun registrerer kontakt der konsulentselskaper, advokater og andre er betalt for å påvirke politikere. Uansett er det slik at hvis vi skal innføre et lobbyregister, så må vi være enige om hva en lobbyist er og hvilke kontakter som skal registreres. Det er det vi ber rådmannen legge fram et forslag om, sier Sagen Helgø.

Eirik Faret Sakariassen (SV) har vært fremste talsmann i Stavanger for å følge Trondheims eksempel når det gjelder å registrere kontakten mellom politikerne og lobbyister utenfra.

Gavegrense

– Jeg mener dette er et viktig skritt for å sikre transparens og innsyn i prosesser der kommunen er involvert. Jeg mener det må være så tydelig som mulig for innbyggere og alle parter hvem og hva som påvirker politikerne i forkant av beslutninger. I Trondheim ble dette innført etter en omdiskutert sak om et tomteprosjekt. I Drammen har det blitt avslørt ulovligheter. Vi må ikke tro at kommunal sektor er hevet over korrupsjon, og vi bør innføre nye regler før det dukker opp saker som tvinger oss til å gjøre det, sier Sakariassen.

Når det gjelder gaver er reglene klare: Folkevalgte skal registrere alle gaver som er verd mer enn 500 kroner. Rådmannen foreslår at dette også skal gjelde for representasjon, og videre at ansatte heretter skal omfattes av samme regelverk som de folkevalgte.