Navnene frigitt etter Moi-ulykken

Det var Alexander Kro Hanssen (18) og Mikael Åvedal Bakken (16) som omkom etter trafikkulykken på Moi mandag kveld. Begge guttene var bosatt på Moi.

Alexander Kro Hanssen (18), til venstre, og Mikael Åvedal Bakken (16) omkom i ulykken på Moi.

Det var mandag kveld en bil havnet i vannet i Moisånå på Moi i Lund. En av passasjerene kom seg ut og fikk varslet nødetatene, men livet sto ikke til å redde for de to andre i bilen.

Politiet etterforsker ulykken.

Navnene og bildene frigis i samråd med de pårørende.

Ulykken skjedde her, ved Moisånå.

Hele bygda er rammet

– Mine tanker går først og fremst til nærmeste familie, men også gode venner, klassekamerater og lærere. I et lite og oversiktlig Lund-samfunn er det fryktelig mange som har det fryktelig vanskelig nå, sa Lund-ordfører Magnhild Eia til en fullsatt Lund kirke tirsdag.

Da var bygda samlet for å minnes de to tenåringene som omkom etter ulykken mandag.

– Alle kjenner alle her på Moi. På den måten blir absolutt alle involvert når noe slikt skjer, sa Eia til Aftenbladet tirsdag formiddag.

Avventer rapporter

Ulykken etterforskes nå ved Egersund lensmannskontor.

– Per nå har vi ikke oversikt over hendelsesforløpet. Kriminalteknikere og ulykkesgruppen fra Statens vegvesen har vært på stedet og gjort sine undersøkelser. Vi kan ikke si noe mer om årsaken til ulykken før deres rapporter foreligger. Det er imidlertid på det rene at det var glatt på veien der ulykken skjedde, sa politiinspektør Lene Tesdal Tonstad tirsdag.

Krever autovern

Det var ikke autovern mellom kjørebanen og elva der ulykken skjedde. Dette har ikke vært diskutert tidligere, men i etterkant av ulykken er det mange som har tatt til orde for at veistrekningen må sikres med autovern.

– Dette må gjøres i respekt for dem som mistet livet. Jeg mener det vil være uverdig med en stor diskusjon rundt dette. Autovern skal på plass, sa Eia til Aftenbladet onsdag.