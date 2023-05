Regjeringen vil styrke Forsvaret. Opposisjonen tviler på at det er nok.

Regjeringen går inn for å øke Norges pengebruk til forsvarsformål til 2 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) innen 2026, kunngjorde statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) tirsdag.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram, fra venstre, statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum på tirsdagens pressekonferanse.

Vilde Skorpen Wikan

Jan Gunnar Furuly

Gunnar Johnsen

– Regjeringen har selv satt ned Forsvarskommisjonen, som skal legge frem sin rapport i morgen tidlig, etter et og et halvt års omfattende arbeid. Det er tydelig at regjeringen prøver å komme kommisjonen i forkjøpet, og har et behov for å vise handlekraft, sier Søreide.

Siden 2014 har Nato hatt et mål om at alle medlemsland skal bruke minst 2 prosent av BNP på forsvar. Norge har vært blant få land som ikke har hatt en plan om hvordan dette skal oppnås. Støre understreket imidlertid at Norge er blant landene som bruker mest penger på forsvar pr. innbygger.

– Pr. innbygger bruker Norge mest på forsvar etter USA, sa statsministeren.

Han sa også at Norge ligger over målet om å bruke 20 prosent av pengene på nye investeringer.

Ifølge Gram vil regjeringens plan innebære at forsvarsbudsjettet økes med ca. 11 milliarder kroner innen 2026. Forsvarsbudsjettet skal økes med rundt 3,8 milliarder kroner årlig frem til dette året, opplyste han.

Finansminister Vedum sa at analyser av fremtidige olje- og gasspriser har lagt grunnlaget for at man er kommet frem til beløpet. Men han ville ikke gå inn i detaljer om regnestykket.

Har et betydelig etterslep

Aftenposten stilte spørsmål til ministerne om dette beløpet, og viste til tidligere beregninger om at Forsvaret har et etterslep på mellom 30–50 milliarder kroner til blant annet utstyr og ammunisjon som mangler, og flere investeringer som er vedtatt uten fullstendig budsjettdekning.

– Hvordan kan 11 milliarder på tre år fikse alle disse tingene?

– Det skal ikke fikses i løpet av tre år. Dette er en systematisk opptrapping over år for å nå to-prosentsmålet. Det er en betydelig prioritering fra regjeringen. Og så vil det være sånn at det tar tid å komme etter og dekke alle mangler. Det tar tid også å gjøre alle anskaffelser. Det er ikke bare å kjøpe inn alt vi trenger fra den ene dagen til den neste, svarte Gram.

– Vi ønsker å løfte Forsvaret raskere og mer enn det som er lagt til grunn i tidligere planer, la han til.

– Ville det ikke vært en bedre idé å opprette et eget fond, slik de har gjort i Tyskland, istedenfor å la anskaffelser gå av det årlige driftsbudsjettet? Har det vært en tanke?

– Til syvende og sist handler dette om hvordan vi i Norge skal prioritere samfunnets ressurser, uansett hvilken struktur man lager. Senterpartiet og Arbeiderpartiet mener vi må prioritere Forsvaret høyere. Og mener vi må ha en forpliktende plan. Det mente ikke den forrige regjeringen, svarte Vedum.

– Det vil i snitt bli 3,8 milliarder mer til forsvar årlig. Det vil bli en betydelig større kraft inn i forsvarsbudsjettet årlig fremover. I Norge har vi god erfaring med å prioritere den typen ting, uten å lage fondsstrukturer. Vi har ett veldig viktig unntak, og det er statens pensjonsfond utland, la han til.

Ny langtidsplan

Forsvarskommisjonen ventes å foreslå en rekke strukturelle endringer i Forsvaret i den endelige rapporten som leveres til forsvarsministeren onsdag. I slutten av mai kommer også forsvarssjef Eirik Kristoffersens fagmilitære råd.

Neste år skal dessuten en ny langtidsplan for forsvarssektoren etter planen legges frem.

Leder i utenriks- og forsvarskomiteen, Ine Eriksen Søreide (H), omtaler regjeringens opptrappingsplan som helt nødvendig.

– Høyre har i lang tid etterlyst en forpliktende opptrappingsplan, sier hun. Søreide stusser likevel på regnestykker som ble presentert for opptrapping de neste tre årene, og viser til at regjeringen selv har påpekt at det mangler 32 milliarder i budsjettet for å oppnå to-prosentsmålet.

– Lite ambisiøst

Høyres forsvarspolitiske talsmann, Hårek Elvenes mener regjeringen ikke går langt nok.

- Jeg har selv stilt skriftlig spørsmål til forsvarsministeren og fått opplyst at det mangler 32 milliarder på dagens forsvarsbudsjett for å nå 2-prosentmålet. Da er ikke en økning på 11 milliarder kr. innen 2026 særlig ambisiøst. Det er neppe tilstrekkelig for å oppfylle hverken prosentmålet eller behovet. Behovet vil Forsvarskommisjonen og Forsvarssjefens fagmilitære råd si mer om. Derfor er det noe merkverdig om å rykke ut med en pressekonferanse dagen før Forsvarskommisjonen legger frem sin rapport, sier Elvenes til Aftenposten.

Aftenposten har tidligere omtalt hvordan Norge de siste 30 årene sjeldent nådd Natos mål om å bruke 2 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) på forsvar. I fjor var det 1,57 prosent. I år har Regjeringen spådd at det blir 1,43 prosent.

Siden slutten på den kalde krigen på begynnelsen av 1990-tallet har norske politikere kuttet 1000 milliarder kroner til forsvarsformål, viste en oversikt Aftenposten publiserte i mars.