Jan Fritz Alden er død

Håndballnestoren Jan Fritz Alden er død (1937-2022).

Minneord

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

MINNEORD: Idrettsildsjelen Jan F. Alden døde 22. august, 84 år gammel. Alden var født i 1937 og vokste opp i arbeiderstrøket Kalhammeren. Han viste tidlig et engasjement for idrett og engasjerte seg i Kalhammerens eget idrettslag – IL Pol – i 1950-årene.

Alden viste seg raskt som en ivrig fotballspiller, men IL Pol skulle først og fremst dra nytte av Aldens store evner som organisator. Han brant for at jentene skulle være med. Sammen med Pol-formann og «Stemmens far», Arne Romon Tvedt, ble det lagt en plan for å starte med damehåndball. IL Pols håndballavdeling ble stiftet 27. februar 1962, og på bildet viser Jan F. Alden stolt fram Pols første damlelag. Det neste tiåret var avdelingen i rivende utvikling. På bortekamper besørget Alden selv transporten for jentene med sin hvite Ford Taunus. Allsangen ljomet i bilen da Alden satte på sine herlige countrysvisker: Ja, her kom Pol-jentene til kamp!

Det er en overdrivelse å si at det sportslige gikk på skinner fra starten av, men etter hvert var det framgang å spore. Håndballmessig var Alden en fagmann som la opp til strukturerte treninger og etter hvert ble den gamle asfaltbanen på Stemmen en fryktet arena for bortelag. Tidlig på 1970-tallet var det en fin fjær i hatten for Alden da et par av småpike-lagene i Pol viste seg fram som et av kretsens fremste. Ikke verst det for det lille og stolte idrettsmiljøet i Kalhammeren.

I 1972 ble Pols håndballavdeling skilt ut fra IL Pol. Klubben tok navnet UK Star. Alden ville bruke IL Pols «gamle navn», som han sa og tenkte tilbake på arbeideridrettslaget SK Star fra mellomkrigstiden som var klubben for Kalhammeren, Bakkeland, Bjergsted og Kampen. Alden holdt tempoet oppe helt til UK Star i 1993 skiftet navn til Tasta håndballklubb.

Men for Alden var det raskt på ’an igjen. Han var ikke helt ferdig som håndballorganisator og startet en ny klubb i 1994: Star HK. Denne klubben fikk rask vekst. I 1999 skiftet den navn til Tastavarden håndballklubb. I dag er dette to veldrevne klubber i Tasta bydel, utsprunget fra IL Pol og gjennom Aldens engasjement.

Det er vanskelig i ettertid å beskrive og forstå Aldens totale bidrag til miljøet på Stemmen. Som ildsjel var Alden høyt og lavt og allestedsværende. Folk som var under hans vinger trekker fram varmen og rausheten hans. Omsorgen han viste for andre mennesker. Ja, og alle turene de fikk være med på, hvor Alden var en naturlig organisator og tilrettelegger der også.

Jan F. Alden la ned nesten 40 år i frivillig arbeid for håndballsporten i distriktet. Kanskje først og fremst vil håndballspillere huske tilbake på det som sto Aldens hjerte nærmest: Godt miljø, trivsel, respekt og samhold.

Aldens tilnærming til breddeidretten oppfylte alt det Pol sto for og de verdiene Pol ønsker å stå for i dag. De siste årene var det alltid hyggelig å se Alden gå turer som stolt bærer av Pol-lua, alltid med et trivelig og høflig nikk på lur. Det er med stolthet vi i Pol kan si at Alden var en av oss og at den holdningen til idretten han viste, lever videre i Pol.

Både Pol, idrettsmiljøet i området og spesielt håndballsporten, for ikke å glemme Stavanger kommunes sosialavdeling har mye å takke denne energiske idrettslederen for.

Jan F. Alden ble bisatt i Stavanger krematorium 31. august, etterpå var det minnestund i Pol-huset på Stemmen.

Styret i IL Pol