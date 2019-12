Ryfylketunnelen åpner i dag: Slik er programmet for åpningen

Ryfylketunnelen - verdens lengste og dypeste veitunnel - åpnes med en fanfare klokka 12.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Mandag 30. desember åpnes endelig Ryfylketunnelen. Det betyr slutten for Tau-ferja og markerer samtidig starten på en ny tidsregning for Ryfylke. Foto: Jarle Aasland

Tor Inge Jøssang Journalist

Aftenbladet sender direkte fra åpningen av Ryfylketunnelen mandag 30. desember. Sendingen starter klokka 11.30. Se åpningen her.

Strand kommune har ikke lagt opp til busser eller annen transport til tunnelmunningen, fordi de tror flesteparten som er til stede har lyst til å kjøre gjennom tunnelen og at de ankommer i egne biler.

– Vi tror trafikkbildet kan bli utfordrende og at det blir en del kø, men det må vi tåle en slik dag. Det er bare 100 parkeringsplasser på Solbakk. Folk fra Tau bør gå strandpromenaden til Solbakk. Det er langt å gå fra Jørpeland, men folk derfra må må finne sine egne løsninger, sier Strand-ordfører Irene Heng Lauvsnes.

Statens vegvesen har ansvaret for trafikkavviklingen fra rundkjøringen på Solbakk og ned til tunnelene – ikke på riksveien. Dette blir politiets jobb.

Musikk og drill

Åpningsarrangmentet på Solbakk starter klokka 11.15. Da begynner Tau og Jørpeland Musikkorps å spille. Det blir også oppvisning ved Tau drill.

Talene begynner klokka 11.35. Først skal Strand-ordfører Irene Heng Lauvsnes gi praktisk informasjon til publikum og tale om betydningen Ryfast har for Ryfylke. Deretter får prosjektleder Gunnar Eiterjord, fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg og Stavangers varaordfører Dagny Sunnanå Hausken ordet etter tur.

Klokka 11.55 stiller de fire talerne seg opp sammen med tidligere samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa for å løfte bommen til Ryfylketunnelen. Det vil også være andre ordførere og varaordførere i Ryfylke til stede.

Klokka 11.58 og fram til bommen åpnes, spiller musikkorpset fanfare.

Bommen åpnes

Klokka 12 åpnes bommen og trafikken slippes gjennom Ryfylketunnelen.

Fremst kjører to ungdommer, Magnhild Næss og Håkon Norland. De var 14 år da de var med å ta første spadestikk 9. november 2012. Nå er de gamle nok til å kjøre bil, og blir de første som kjører gjennom.

– I 8. klasse hadde vi som oppgave å skrive leserinnlegg. Vi skrev «Ja til Ryfast». Det var ikke særlig bra skrevet, men det syntes læreren, som sendte det inn til Aftenbladet. Leserbrevet ble fanget opp på Stortinget. Noen ringte skolen og spurte om vi ville være med, fortalte Næss og Norland da Aftenbladet nylig laget reportasje om dem.

Etter ungdommene kjører en kortesje med 14 veteranbiler fra Ryfylke veterankjøretøyklubb med prominente gjester om bord. Aftenbladet blir med en av de første bilene gjennom tunnelen sammen med Strand-ordfører Irene Heng Lauvsnes. Etter disse følger andre trafikanter.

Alle andre må bevege seg raskt ut av kjørebanene og ned på turstien langs sjøen og videre mot Solbakk terminal og P-plass.

Åpning på Hundvåg ca. kl 12.30

Når de første 16 bilene kommer opp på Hundvåg og snur for å kjøre tilbake til Solbakk, blir bommen på Hundvåg åpnet for vanlig trafikk. Dette vil skje cirka klokka 12.30.

Ferjene i Tau- og Høgsfjordsambandet slutter å gå klokka 12. De nye bussrutene starter opp samtidig.

HER ER BUSSRUTENE FØR OG ETTER TUNNELÅPNINGEN

– Den første timen etter åpningen vil kanskje trafikantene merke det. Etterpå tror jeg trafikken vil flyte fint, sier ordfører Irene Heng Lauvsnes.

Begrunnelsen er at dette er ingen vanlig jobbpendledag og Ryfylketunnelen er dimensjonert for 10.000 biler per døgn.

Snorklipping for Ryfast vil skje når Hundvåg- og Eiganestunnelen åpnes i februar.

Publisert: Publisert 30. desember 2019 07:00