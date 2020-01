Superspeed kansellerer seilinger

Tøffe værforhold gjør at skipet blir liggende til kai i Larvik fram til lørdag kveld.

Superspeed 2 er i dokk, mens Superspeed 1 ligger til kai i Larvik. Først søndag kveld kommer sistnevnte til Kristiansand. Foto: Kjartan Bjelland

KRISTIANSAND: På grunn av kraftig vind er danskebåtens seilaser lørdag kansellert.

Superspeed 2, som vanligvis går mellom Larvik og Hirtshals, ligger for tiden i dokk for vedlikehold. Derfor går Superspeed 1 i trekant mellom Kristiansand, Larvik og Hirtshals fram til og med 18. januar, med kun én daglig avgang fra hver av de norske byene.

– Skipet ligger i Larvik nå. Det skulle gått til Hirtshals klokken 12.45, men den seilingen er kansellert på grunn av tøffe værforhold, sier markedssjef Nina Moland Andersen i Color Line til Fædrelandsvennen.

Tre seilaser kansellert

Det er altså følgende seilinger som er kansellert:

Larvik-Hirtshals: Avgang 12.45

Hirtshals-Kristiansand: Avgang 17.30

Kristiansand-Hirtshals: Avgang 21.45

Ingen Kristiansand-seilaser lørdag

For å være i rute til morgendagens seilaser, går skipet fra Larvik klokken 22.00 lørdag kveld og ankommer Hirtshals klokken 01.45 natt til søndag. Deretter går båten tur/retur Larvik søndag formiddag, før neste tur til Kristiansand går søndag ettermiddag.

Det betyr at de som befinner seg i Danmark nå og skal hjem til Kristiansand, så går første ferje klokken 17.30 fra Hirtshals til Kristiansand.

– Det er en rolig periode for oss nå i januar, og det er derfor ett skip er i dokk nå. Jeg har ikke oversikt over hvor mange gjester som blir rammet av kanselleringene. Kristiansandere får tilbud om å dra via Larvik sent i kveld dersom man ønsker det, sier Nina Moland Andersen.

– Gjør ingenting

Fædrelandsvennen ble tipset av en venndøl som er i Aalborg. Han ble varslet om kanselleringen lørdag formiddag.

– Det gjør egentlig ingenting. En ekstra kveld i Aalborg går fint for oss, sa han og lo.

Color Line fikk forøvrig en tøff start på året. Forrige helg måtte de også kansellere flere seilaser på grunn av uvær. Da slo ei bølge inn over båten og knuste et vindu.

Det ble satt inn en plate som erstatning for det knuste vinduet forrige helg. Foto: Tormod Flem Vegge

