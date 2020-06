– Det kommer en tid etter korona. Nå står vi i en veldig spesiell tid og med høy arbeidsledighet, men desto viktigere er det at vi bruker denne tiden til å sikre kompetansepåfyll slik at vi står bedre rustet for videre vekst når vi er tilbake til normalen, sier Roy Steffensen (Frp) Foto: Vidar Ruud